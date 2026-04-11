Sultangazi'de Darbe Anı Kamerada

Sultangazi'de zihinsel engelli genç ile annesinin sopayla darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cebeci Mahallesi'nde engelli Kadir G. ve annesi henüz bilinmeyen nedenle iki şüpheli tarafından sokakta sopayla darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde iki kişinin sopayla elinde sopa bulunan zihinsel engelli genci darbetmesi ve olay yerine polis ekiplerinin gelmesi yer alıyor.

Şüphelilerin, polisin müdahalesi sırasında gencin annesine de sopayla vurdukları görülüyor.