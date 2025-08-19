Sultangazi'de Yangın: Unutulan Yemek Nedeniyle

Sultangazi'de bir dairenin mutfağında ocakta unutulan yemekten çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cebeci Mahallesi 2546 Sokak'taki bir binada ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Daire sakinlerinin müdahalede zorlandığı yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişinin ayağından hafif yaralandığı yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.