Sultangazi'de 'Yeniliğe Akış Geleceğe Bakış' dijital sergisi ve İnovasyon Merkezi açıldı

İSTANBUL, (DHA)- Sultangazi Belediyesi ve MEZO Dijital iş birliği ile düzenlenen 'Yeniliğe Akış Geleceğe Bakış' dijital sergisi ve Sultangazi İnovasyon Merkezi açılışı gerçekleşti. 31 Aralık'a kadar devam edecek serginin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

'Yeniliğe Akış Geleceğe Bakış' programında Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind de yer aldı. Sultangazi Belediyesi'nin 5 yılda yaptığı hizmetlerin Artivive uygulaması aracılığıyla artırılmış geröeklik çalışması yapılarak video olarak sergilendi. Sergi açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve vatandaşlar katıldı.

Sergi kapsamında 31 Aralık'a kadar lise öğrencilerine dijital sanat eğitimi, geleceğin meslekleri, AR (Artırılmış Gerçeklik) eğitimi, VR (Visiul Reality) eğitimi, 3D atölyesi eğitimleri de verilecek. Bilim Merkezi içerisinde ayrıca İnovasyon Merkezi de hayata geçirildi.

VALİ GÜL: SULTANGAZİ'DE GENÇLERE ÇOK ÖNEMLİ İMKANLAR SAĞLIYORLAR

Açılışla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 'Bugün Sultangazi ilçemizdeyiz. Sultangazi Belediyesi'nin gençlere çeşitli etkinliklerini ziyaret ettik. En beğendiğimiz ve çok yerde görmediğimiz dijital sanat sergisi var. Sultangazi başta olmak üzere bütün gençlerin sergiyi izlemelerini tavsiye ediyoruz. Burası Sultangazi Belediyesi'nin Bilim Merkezi. Üst katlarda da yine gençlerimizin Teknofest hazırlıkları, bilim, teknoloji ve kodlamayla ilgili çeşitli etkinlikler yapabilecekleri alanlar var. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sultangazi'de gençlere çok önemli imkanlar sağlıyorlar. Dolu dolu bir gün geçiriyoruz' dedi.

"4 SENE ÖNCE DİJİTAL SANAT FESTİVALİNİN SPONSORU OLDUK"

Açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, 'Bizimle birlikte olduğu için başta sayın valime teşekkür ediyorum. Dijital Sanat sergimiz ve İnovasyon Merkezimizin açılış törenindeyiz. Gençlerin teknoloji ve dijital alana yoğun bir ilgi gösterdiği bu dönemde bizler de Sultangazi Belediyesi olarak dijitalin bu alanında bulunmamız gerektiğine inanıyoruz. Buna 4 sene önce başladık. 4 sene önce dijital sanat festivalinin sponsoru olduk ve bugüne kadar devam ediyoruz. Sergiye gelenler yapay zeka üzerinden hangi sanatsal ürünlerin çıktısı olabileceğini çok net bir şekilde görecek. Sadece bir fotoğraftaki QR kodu okutarak bizim o alanda neler yapmış olduğumuzu görecekler. İnovasyon merkezimizde çocukluktan başlayarak belirli yaşa kadar bir eğitimin sürdürülebilir olduğunu gösteriyoruz. Ayrıca sürdürülebilir bir belediyecilik göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

"HERKESİ BU SERGİYE DAVET EDİYORUZ"

Başkan Dursun açıklamasının devamında, 'Dijitalin yanında teknoloji ile ilgili çalışmalarını yürütebilecekleri, bir robot üreteceklerse veya füzeyle ilgili çalışma yapıyorlarsa bu yeteneklerini geliştirebilecekleri mekanlar sunuyoruz. Savunma sanayide teknoloji ile ilgili farklı alanlarda yetenekleri varsa imkan sağlıyoruz. Esasında bir kuluçka merkezi olarak ifade edebileceğimiz bir alandan bahsediyoruz Bu kuluçka merkezimizde gençlerimiz eğitim alıyorlar. Bu eğitim sonrasında çıktılarını hep beraber görüyoruz. En üst katımızda uzay evimiz ile teknoloji alanında yapabileceğimiz bütün çalışmaları Sultangazi'de yaşayanların ayağına getirmiş durumdayız. Hafta sonuna kadar devam edecek. Herkesi bu sergiye davet ediyoruz' şeklinde konuştu.

'AR VR YAPAY ZEKA KİNETİK TEKNOLOJİLERİ HEPSİNİ AYNI ZAMANDA HEYKELLE GÖREBİLİYORSUNUZ'

İstanbul Dijital Sanat Festivali Direktörü Dr. Nabat Garakhanova ise 'Bugün sergilediğimiz eserlerde dijital sanatın önemli unsurları var. AR VR yapay zeka kinetik teknolojileri hepsini aynı zamanda heykelle görebiliyorsunuz. Buradaki esas anlatım dijital sanatın yapay zeka ve insan ile çıkan eserler. Dijital sanat veriye dayanarak çalışmalar yaparken teknoloji ile nasıl birleştiğini görebiliyoruz. Burada gördüğünüz üzere tekstil ile dijital sanatın birleşmesi ve heykel ile dijital sanatın birleşmesi var. Diğer taraftan minimalist sanattan dijital sanata aktarım olduğu için geleneksel bir sanatla dijital sanatın harmanlanmasını görebiliyorsunuz. Amacımız bu tarz çalışmaların sadece yılda bir kere değil; illere, ilçelere yayarak gençlere dokunmasını istiyoruz. Dolayısıyla ilkini burada gerçekleştirmenin heyecanını duyuyoruz' dedi.

Bilim Merkezi öğrencilerinden Eylül Demirkol ise 'Yapay zeka ile ilgili ücretsiz çok fazla bir şey göremiyorduk. Belediyemizin böyle imkanlar sunması çok güzel, ayrıca teknolojinin bu kadar gelişmesi ve öğrencilere olanak sağlanması çok hoş bir şey. Bunun için belediyemize çok teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.