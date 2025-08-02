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Sülün Eti Konya Sofralarında

Sülün Eti Konya Sofralarında
02.08.2025 11:16
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Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversiteleri, sülün etini gastronomi turizmine kazandıracak.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde üretilen, özellikle saray mutfağının özel yemeklerinden olan sülün, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesiyle yürütülen ortak çalışmayla sofraları süsleyecek.

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Kırıkçı ve ekibi tarafından üniversite bünyesinde kurulan çiftlikte, iki yıldır sülün yetiştiriciliğine ağırlık verildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yılmaz Seçim ile yürütülen ortak çalışmalarla genellikle kebabı ve yahnisi yapılan sülünün Antalya- Konya kara yolundaki bir lokantada misafirlere ikram edilmesi planlanıyor.

Prof. Dr. Kırıkçı ve Doç. Dr. Seçim, sülün etiyle yapılabilecek yemekler üzerine fikir geliştirirken, lokanta işletmecisi Mevlüt Ayvaz da verilen tarifle sülün etini sofralara getiriyor.

Kralların tükettiği sülün eti Konya mutfağına giriyor

Prof. Dr. Kemal Kırıkçı, AA muhabirine, 1993'te üniversite bünyesinde kurdukları çiftlikte keklik ve sülün üzerine çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Konya'da sülün yetiştiriciliğinin yapıldığını vurgulayan Kırıkçı, sülün etinin tüketilmesini sağlamak için de çalışma yaptıklarını anlattı.

"Avrupa'da bunları sadece krallar tüketiyormuş"

Kırıkçı, üniversitedeki çiftlikte sülünü doğal şartlarda yetiştirmeye özen gösterdiğini vurgulayarak, herhangi bir aşı ve antibiyotik uygulamadıklarını söyledi.

Bu yıl çiftlikte sülün varlığının 3 bine çıktığını anlatan Kırıkçı, "Bu hayvanlar 16-18 haftalıkken kesilebiliyor. Etleriyle yapılan yemeklerin araştırılması lazım. Sülünün çok orijinal bir kırmızı eti var. Yağ oranı çok düşük. 'Padişah yemeği' diye biliniyor. Avrupa'da bunları sadece krallar tüketiyormuş. Böyle bir aristokrat yemeğini herkes tüketemez. O yüzden biraz daha pahalıya satılıyor ama bu çok üretim olduğu zaman tabii mutlaka arz talep dengesine göre kendi fiyatını bulur." diye konuştu.

Sülün etinin gastronomi turizmine katkı sağlaması bekleniyor

Türkiye Gastronomi Federasyonu Başkanlığı görevini de yürüten Doç. Dr. Yılmaz Seçim ise Kars'ta kaz için yapılan gastronomi turizminin, Konya'da da sülün için uygulanabileceğini dile getirdi.

Sülün etini "arabaşı" çorbasında ve güveçte denediklerini anlatan Seçim, fırın kebabı, haşlama ve kavurma olarak da çok lezzetli olduğunu söyledi.

Seçim, sülün etinin sağlık açısından da faydalı olduğunu hatırlatarak, A vitamini, kalsiyum yönünden oldukça zengin olduğunu, farklı vitamin ve minerallere sahip olduğunu belirtti.

Konya'da sülün eti menüsü oluşturacaklarını anlatan Seçim, "Turizmin çok fazla etkileneceğini söylemem mümkün. Konya'ya pek çok insan geliyor. Farklı yemek çeşitlerini de tatmak istiyorlar. Bunlardan en önemlisi de av hayvanı eti. Bunda da sülün eti en başta geliyor. Sülün etini farklı şekillerde kullandığımızda insanlar sadece bunu tüketmek için bile Konya'ya gelir." dedi.

Mevlüt Ayvaz da Konya-Antalya kara yolu 40. kilometredeki dinlenme tesisinde üniversitelerin projesinin son durağı olarak hazırlanan tarifleri pişirdiğini anlattı.

Ayvaz, işletmesinde sülün eti sunumu yaptığını ifade ederek, "Sülün kebabını, but kebabını yaptık. Bin bir derde deva olduğu bilinen sülünün her türlü yemeğini yapmaya talibiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sülün Eti Konya Sofralarında - Son Dakika

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