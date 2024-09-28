Suluova\'da Ahilik Haftası Kutlandı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde Ahilik Haftası kutlandı.

Kaymakam Şafak Gürçam, Küçük Sanayi Sitesindeki programda yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün doğruluk ve güzel ahlak olduğunu söyledi.

Ahiliğin alışverişinde hile yapmamak, müşteri haklarını gözetmek, aç gözlü olmamak, mesleğinde saygın ve örnek olmak, helalinden kazanmak, çırak yetiştirerek mesleğini geleceğe aktarmak anlamlarına da geldiğini dile getiren Gürçam, "Ahilik, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında çok önemli yer tutar. Sanatın, ticaretin ve mesleğin, olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu, kökleri çok eskilere uzanan bir geleneğimizdir." dedi.

Belediye Başkanı Rifat Uzun ise esnafın haftasını kutlayarak, "Ahilik dürüstlüğün, hoşgörünün, yardımlaşma ve dayanışmanın sanat ile bütünleşmesidir. Bu özellikleri taşıyan her esnafımızla gurur duyuyoruz. Allah rızıklarını bereketli eylesin." ifadesini kullandı.

Sanayi esnafı ile yapılan kahvaltı ve duanın ardından sektörlerinde uzun yıllar hizmet veren ve çırak yetiştiren 4 sanayi ustasına Gürçam ve Uzun ile İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Ali Usta ve Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu tarafından plaket verildi.