Sungurlu'da Provokatif Paylaşıma Gözaltı
Sungurlu'da Provokatif Paylaşıma Gözaltı

17.04.2026 16:54
Çorum'un Sungurlu ilçesinde asılsız paylaşımlar yapan 1 kadın ve 2 öğrenci gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde asılsız ve provokatif paylaşım yapan 1 kadın ile 2 öğrenci gözaltına alındı.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, dijital platformlarda halkı yanıltmaya yönelik paylaşım yapan kişilere karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Öğrenci velilerinden oluşan mesajlaşma grubunda, "okullarda saldırı olabileceği" yönünde paylaşım yaptığı belirlenen T.A. (26), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öğrencilerden oluşan bir mesajlaşma grubunda ise "para karşılığında şiddet eylemi yapabileceklerini" paylaşan B.Ş. (14) ve M.Y.K. (14) de "suç ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen T.A, B.Ş. ve M.Y.K, sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sungurlu'da Provokatif Paylaşıma Gözaltı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sungurlu'da Provokatif Paylaşıma Gözaltı - Son Dakika
