Süper El Nino Tartışmaları ve 2026 Tahminleri

Son günlerde dünya basını ve sosyal medyada 'Süper El Nino' tartışmaları artış gösterdi. İddialara göre 2026 yılında yaşanacak iklim döngüsü, olağanüstü şiddette bir El Nino'yu beraberinde getirecek ve Avrupa bu durumdan önemli ölçüde etkilenebilecek. Ancak iklim bilimciler, 'süper' gibi tanımlamaların gerçek durumu tam yansıtmadığını belirtiyor. Uzmanlara göre bu tür abartılı ifadeler, karmaşık iklim süreçlerini basitleştirip yanıltıcı sonuçlar doğurabiliyor.

El Nino, doğal iklim döngüsü olan 'El Nino-Southern Oscillation (ENSO)'nun bir parçasıdır. Pasifik Okyanusu'nda düzenli olarak ortaya çıkan bu döngü, yağış ve sıcaklık üzerinde önemli etkiler yapar. El Nino, Pasifik'in doğu kısmında deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiği ve doğudan batıya esen alize rüzgarlarının zayıfladığı dönemlerde oluşur. Bu süreç bazı bölgelerde daha sıcak ve kurak koşulların ortaya çıkmasına neden olur.

'Süper El Nino' terimi, sıcaklık artışının bazı görüşlere göre 1,5, bazılarına göre ise 2 dereceyi bulması durumunda kullanılır. Fakat uzmanlar, bu terimin pratikte net bir karşılığı olmadığını vurgular. Çünkü bu ölçüm yalnızca okyanus sıcaklıklarını yansıtırken, yağış ve atmosferik değişimler de en az okyanus sıcaklıkları kadar önemlidir. Melbourne Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Kimberley Reid, 'Bazı meteoroloji kurumları bu tür etiketleri tercih etmiyor. Asıl önemli olan El Nino'nun varlığıdır,' ifadelerini kullandı.

Reid, Nino3.4 endeksinin tek başına yeterli olmadığını belirtiyor ve bu durumu şöyle açıklıyor: 'Sadece bu endekse bakarak hava tahmini yapmak, bir vücut geliştirmecinin yalnızca vücut kitle indeksine (BMI) bakıp onu 'obez' ilan etmesine benzer.' Ayrıca küresel ısınma nedeniyle okyanus sıcaklıklarının zaten yükselmekte olması, bu tür eşik değerlerinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunu da tartışmaya açıyor.

Avrupa, ABD ve Avustralya'nın iklim modelleri güçlü bir El Nino olasılığına işaret etmekle birlikte, bilim insanları bu tahminlerin kesin olmadığını vurguluyor. Pasifik Okyanusu'nun geleceğe dair sinyalleri çoğu zaman gerçekleşmeyebiliyor. Örneğin, 2017'de güçlü bir El Nino öngörülmüştü ancak zayıf ve kısa süreli bir olay yaşandı. Yine de 2026'da El Nino'nun oluşma ihtimali, karşıt döngü olan La Nina'ya kıyasla daha yüksek görünüyor. Kesin değerlendirme için ise en azından sonbaharın sonu ya da kış başına kadar beklemek gerekiyor.