Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası

14.04.2026 13:46
Gülistan Doku soruşturmasında ortaya çıkan yeni deliller, dosyayı cinayet ve delil karartma şüphesi eksenine taşıdı. Aileden alınan sim kartın savcılığa teslim edilmediği iddiası soruşturmaya farklı bir boyut kazandırdı. Gizli tanık ifadeleri ve ailenin avukatına bırakılan gizli not yıllardır süren kayıp dosyasına yeni bir yön verdi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturmada yıllardır konuşulan iddialar, savcılık dosyasına giren yeni bilgilerle bambaşka bir boyuta taşındı. 2022 yılında aile avukatının ofisine bırakılan isimsiz not, 2025 yılında ortaya çıkan “Şubat” kod adlı gizli tanığın çarpıcı anlatımları ve ardından yapılan teknik incelemeler, dosyayı sıradan bir kayıp vakası olmaktan çıkarıp cinayet, cesedin gizlenmesi ve delil karartma şüphesi eksenine oturttu.

"VALİ SİM KARTI ALDI AMA SAVCILIĞA VERMEDİ" İDDİASI

En çarpıcı gelişmelerden birisi de Gülistan Doku’ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler oldu. Gülistan Doku’ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden talep edilerek alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Gülistan Doku’nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğuna dair oldukça ayrıntılı detaylar tespit edildi.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku savcılığa verdiği ifadede şu ifadeleri kullandı: "Kardeşimin kullanımında olan ancak annem B.D. adına kayıtlı GSM hattına ait sim kart kız kardeşimin kaybından 3 gün sonra bayiye giderek sim kart çıkartıldı. Ancak sim kart başvurusu yapıldığında ben bayide değildim. Öğrendiğim kadarıyla diğer kız kardeşim B.D. ile abim R.D. sim kart çıkartılırken bayideydi. Biz bu sim kartı cep telefonuma takarak gerekse kardeşim B.D'nin arkadaşı H.Y.A. cep telefonuna takarak; 'belki bize bir ulaşan olur, Gülistan ile ilgili bir haber gelir' umuduyla kullandık. Sim kartı biz yeniden çıkarttıktan sonra dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dayım M.N.K., abim R.D., annem B.D., babam H.D. de yanımda bulundukları sırada Ankara'da tanıdıklarının olduğunu ve sim kartın içerisinde Gülistan'a ait herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşabileceğini söyledi. Bu söylediğini hepimiz duyduk. Ancak o anda sim kartını kendisine vermedik. Daha doğrusu sim kartını o sırada vermediğimizi hatırlıyorum. Ancak kız kardeşim B.D.'den duyduğum kadarıyla B.D. ile H.Y.A. bir kafede bulundukları sırada birden çok polis yanlarına gelmiş daha kardeşim Gülistan'ın mesajlarına bakamadan sim kartı ondan almışlar" 

Dava dosyasına giren delillere göre; o dönem Tunceli Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli olan, halen Tunceli Valiliğinde çalışan ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ailenin yanında olmaları için görevlendirdiği kişilerden biri olan tanık, bu kısımla ilgili beyanında; Aygül Doku'nun kendisine, Vali Bey'in kendilerini makama çağırarak "Siz sim kart mı çıkardınız, verin onu bana çabuk, ben sim kartı savcılığa teslim edeceğim" dediğini ifade etti. Tanık, kendisinin de dönemin valisi Sonel'in koruması olan Şükrü Eroğlu'na, "Soruşturmayla ilgili bir gelişme var mı?" diye sorduğunda Şükrü'nün kendisine hitaben, "Vali Bey aileden sim kartı aldı ve savcılığa teslim etti" dediğini aktardı. 

Ancak sim kart söylendiği üzere savcılığa teslim edilmedi ve yaklaşık bir ay sonra Aygül Doku'nun ıslak imzalı ve el yazılı dilekçesiyle adli emanete alındığı tespit edildi. 

AYGÜL DOKU'YA 5 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

7 Mart 220'de Gülistan Doku'nun kaybolmasında şüphelilerden biri olan erkek arkadaşı Zeinal Abakarov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tunceli'deki evini taşımak istemişti. Soruşturma tamamlanmadan ve evlerinde kriminal inceleme yapılmadan Yücer'in evini taşımasını engelleyen abla Aygül Doku hakkında Engin Yücel'in şikayeti üzerine "Mala zarar vermek ve tehdit ve hakaret etme" suçlamalarıyla dava açılmıştı. Dava sonucunda Aygül Doku'ya 5 ay hapis cezası ve 2 bin 250 TL idari para cezası verilmişti. 

KAMU GÖREVLİLERİ AİLENİN ÇEVRESİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Soruşturmada aile çevresindeki temaslar da yeniden mercek altına alındı. Dosyada dönemin bazı kamu görevlilerinin aile çevresinde sürekli bulunmaları yönünde görevlendirildiğine ilişkin tanık anlatımları da yer aldı. İfadelerde dönemin valisinin bazı isimleri ailenin yanında bulunmaları için yönlendirdiğinin anlatıldığı geçerken Mustafa Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın ise olaydan aylar sonra Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’yu aralıklarla aradığı HTS kayıtlarına yansıdı.

DOSYANIN KIRILMA NOKTASI: BİR NOT, BİR TANIK

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında en dikkat çekici kırılma, yıllar sonra peş peşe gelen iki gelişmeyle yaşandı. İlki, 2022 yılında ailenin avukatının ofisi önüne bırakılan ve daktilo ile yazıldığı değerlendirilen isimsiz nottu. O notta, Gülistan Doku’nun dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile ilişkisinin bulunduğu kayıtlara geçti. İkinci büyük kırılma ise 2025 yılında “Şubat” kod adıyla ifade veren gizli tanığın beyanları oldu. Bu iki gelişme, kayıp ihbarıyla başlayan soruşturmanın yönünü kökten değiştirdi.

ŞÜPHELİ ARAÇ HAREKETLERİ DOSYAYA GİRDİ

İhbar notunun ardından savcılık dosyasına giren teknik verilerde, Mustafa Türkay Sonel’in kullanımındaki araca ilişkin PTS kayıtları incelendi. Kayıtlara göre aracın şüpheli trafiği, güzergâhın gece saatlerinde sosyal yaşam alanlarından uzak, dağlık ve ıssız bölgelerden geçmesi dikkat çekti.

Bu arada araç içerisinde Türkay Sonel’in yakın arkadaşı Umut Altaş’ın araç içerisine yolcu koltuğunda olduğu, buna karşılık bazı geçişlerin kayıtlarda araç içerisinde yer almaması dikkatleri çekti.

Detayları dosyada yer alan hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı kayıtlara geçti. Altaş’ın aile fertlerinin göz altına alındığı, uzun süredir ABD’den ülkeye dönmeyen Altaş hakkında yakalama ve kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

GİZLİ TANIK “ŞUBAT” DOSYAYI TEMELDEN SARSTI

Soruşturmada asıl deprem etkisi yaratan gelişme ise 2025 yılında yaşandı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir kişi, JASAT’a ulaşıp Gülistan Doku’nun öldürüldüğünü açıkça beyan etti; ardından soruşturma makamlarını dahi şoke eden sarsıcı ayrıntılar paylaştı.

Gizli tanık, Gülistan Doku’nun olay günü köprü civarından alındığına ve sonrasına dair oldukça detaylı anlatımlarda bulundu. Gizli tanık, cesede dair bulunma endişesiyle birden fazla kez yer değiştirdi. Beyan üzerine tarif edilen bir noktada yer altı arama cihazlarıyla yapılan incelemede mezar görünümünde şüpheli bir boşluk tespit edildi.

Savcılık kaynaklarına göre, bu bulgular cesedin yer değiştirdiği iddiasını daha güçlü hale getirdi. Teknik bulgular ile gizli tanığın anlatımları arasındaki örtüşme, dosyada yeni bir evreye geçildiğinin işareti olarak yorumlandı. Belirlenen başkaca mahallerde de yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama ve kazı işlemleri gerçekleştirildi.

DOSYA ARTIK SADECE “KAYIP” DOSYASI DEĞİL

Gelinen aşamada Gülistan Doku soruşturması, ilk yıllarda basına düştüğü şekilde “kayıp genç kız” çerçevesini aşmış durumda. 2022’de avukatın kapısına bırakılan esrarengiz notla başlayan yeni incelemeler, 2025’te gizli tanığın anlattıkları ve ardından gelen kazı, teknik veri ve tanık beyanlarıyla birleşince dosya çok daha ağır iddiaların merkezine oturdu.

Başsavcılığın, kamu görevlilerinin olası rolü, nüfuz kullanımı, delil karartma ihtimali ve planlı öldürme şüphesi dahil olmak üzere soruşturmayı çok yönlü sürdürdüğü belirtiliyor. Yıllardır Türkiye’nin vicdanını sızlatan Gülistan Doku soruşturması ilerledikçe nda çok daha fazla detayın basına yansıyabileceği kaydediliyor.

Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş Vedat Muriqi tarihe geçtiği maçta tribünden gelen tezahüratla hayrete düştü: Bu insanlar delirmiş
Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım Aile apartmanında yasak aşk skandalı: Kocamla eltimi yatakta uygunsuz pozisyonda yakaladım
Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama 11 kişi için tutuklama talebi Ünlülere yönelik operasyonda kritik aşama! 11 kişi için tutuklama talebi
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Survivor Gözde’den sert çıkış: Ben gitmemeliydim Survivor Gözde’den sert çıkış: Ben gitmemeliydim
Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti Yıldız futbolcu kendisini aldatan sevgilisini bin pişman etti
Motorine indirim geldi Motorine indirim geldi
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi
Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor Saba Tümer’den olay sözler: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:46
Şanlıurfa’daki okul saldırısı kamerada Kapıdan ateş ederek girdi
Şanlıurfa'daki okul saldırısı kamerada! Kapıdan ateş ederek girdi
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
10:52
Savaşın seyrini değiştirecek haber Pekin yönetiminden açıklama var
Savaşın seyrini değiştirecek haber! Pekin yönetiminden açıklama var
10:50
Mansur Yavaş’a soruşturma izni sonrası Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'a soruşturma izni sonrası Özgür Özel'den ilk açıklama
10:47
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye’ye savaş açacak
Canlı yayında bomba iddia: İsrail, Türkiye'ye savaş açacak
10:34
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
CAF U-15 turnuvasında yaş hilesi mi yapıldı? Yeni görüntüler başlarına bela olabilir
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
10:14
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
ABD ve İran heyetleri, yeniden masaya oturuyor
09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
03:54
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası
