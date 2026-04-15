Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

15.04.2026 09:07
Varşova’da insansı bir robotun mahalleye giren yabani domuzları kovarak ormanlık alana yönlendirdiği anlar sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde robotun hayvanları şehir dışına kadar takip ettiği ve ardından el salladığı anlar dikkat çekti.

Polonya’nın başkenti Varşova’da çekilen ve kısa sürede viral olan görüntülerde, insansı bir robotun şehir içine giren yabani domuzları kovarak ormanlık alana yönlendirdiği anlar dikkat çekti.

ROBOT DOMUZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Görüntülerde, gece saatlerinde bir mahallede görülen bir grup yabani domuzun hızla hareket ettiği, hemen ardından ise sırtında ekipman bulunan insansı bir robotun onları takip ettiği görülüyor. Robotun kontrollü şekilde hayvanları yerleşim alanından uzaklaştırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.

ŞEHİR DIŞINA KADAR TAKİP ETTİ

Kamera kayıtlarında robotun domuzları kaldırım ve yol kenarlarından yönlendirerek şehir dışına doğru sürdüğü, hayvanların da panikle koşarak bölgeden uzaklaştığı yer alıyor. Bu müdahalenin, yerleşim alanlarında artan yabani hayvan sorununa karşı yeni bir yöntem olabileceği yorumları yapıldı.

VEDA HAREKETİ GÜNDEM OLDU

Videonun en dikkat çeken anı ise robotun görevini tamamladıktan sonra arkasını dönüp uzaklaşırken adeta el sallıyormuş gibi bir hareket yapması oldu. Bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

TEKNOLOJİK MÜDAHALE TARTIŞMA YARATTI

Uzmanlar, bu tür robotların şehir güvenliği ve yaban hayatı yönetiminde kullanılabileceğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise olayın “fazla ileri teknoloji” olduğu yorumunda bulundu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
