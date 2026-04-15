Ülke bu görüntüyü konuşuyor! Son hareketi olaydan daha bomba

Polonya’nın başkenti Varşova’da çekilen ve kısa sürede viral olan görüntülerde, insansı bir robotun şehir içine giren yabani domuzları kovarak ormanlık alana yönlendirdiği anlar dikkat çekti.
Görüntülerde, gece saatlerinde bir mahallede görülen bir grup yabani domuzun hızla hareket ettiği, hemen ardından ise sırtında ekipman bulunan insansı bir robotun onları takip ettiği görülüyor. Robotun kontrollü şekilde hayvanları yerleşim alanından uzaklaştırdığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Kamera kayıtlarında robotun domuzları kaldırım ve yol kenarlarından yönlendirerek şehir dışına doğru sürdüğü, hayvanların da panikle koşarak bölgeden uzaklaştığı yer alıyor. Bu müdahalenin, yerleşim alanlarında artan yabani hayvan sorununa karşı yeni bir yöntem olabileceği yorumları yapıldı.
Videonun en dikkat çeken anı ise robotun görevini tamamladıktan sonra arkasını dönüp uzaklaşırken adeta el sallıyormuş gibi bir hareket yapması oldu. Bu anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.
Uzmanlar, bu tür robotların şehir güvenliği ve yaban hayatı yönetiminde kullanılabileceğini belirtirken, bazı kullanıcılar ise olayın “fazla ileri teknoloji” olduğu yorumunda bulundu.
