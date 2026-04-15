Ankara\'da FETÖ\'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara’da FETÖ silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulundukları ve örgütün gizli haberleşme aracı ByLock’u kullandıkları belirlendi.
Başsavcılık talimatıyla, 15 Nisan 2026 itibarıyla Ankara genelinde eş zamanlı operasyon düzenlenmesi kararlaştırıldı. Operasyon kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
Şüphelilerin gözaltına alınması ve adliyeye sevk edilmesine ilişkin işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
