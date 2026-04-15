Son dakika ayrılığı! Bülent Ersoy sahneye çıkmadan projeyi bıraktı

“Gırgıriye Müzikali” projesi daha sahneye çıkmadan krizle gündeme geldi. Müzikalde rol alması beklenen Bülent Ersoy’un son anda projeden ayrıldığı iddiaları kulislere yansıdı.
Projede önemli bir rol üstlenmesi beklenen Bülent Ersoy’un, hazırlık sürecinin kritik aşamasında ekipten ayrıldığı öne sürüldü. Bu ani gelişme, sanat dünyasında soru işaretlerine neden oldu.
Kulislerde konuşulanlara göre ayrılığın nedeni prova sürecinde yaşanan aksaklıklar. İddialar, taraflardan resmi bir açıklama gelmemesi nedeniyle netlik kazanmış değil.
Projeye ilişkin konuşan Müjdat Gezen, Bülent Ersoy’a ulaşamadığını belirterek “Telefonlarımı açmıyor, neden ayrıldı bilmiyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ayrılığın perde arkasına dair merakı daha da artırdı.
