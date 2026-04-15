Yine Anfield yine skandal! Herkesin aklına Noa Lang geldi

15.04.2026 09:11
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde PSG’li Desire Doue, Liverpool deplasmanında mikrofon standına çarparak sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yaşanan bu talihsiz olay, Noa Lang’ın Anfield’da geçirdiği ciddi sakatlığı yeniden gündeme taşıdı.

Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile Paris Saint-Germain arasında oynanan çeyrek final rövanşında yaşanan talihsiz bir sakatlık, Galatasaraylı Noa Lang’ın yaşadığı kazayı hatırlattı. PSG’li genç yıldız Desire Doue, saha kenarındaki ekipmanlara çarparak oyuna devam edemedi.

MİKROFON STANDI SAKATLIĞA NEDEN OLDU

Anfield’da oynanan mücadelede ilk 11’de sahaya çıkan Desire Doue, ikinci yarının başında Dominik Szoboszlai ile girdiği ikili mücadele sonrası dengesini kaybetti. Taç çizgisine yakın noktada hızını alamayan 20 yaşındaki oyuncu, reklam panolarının altındaki mikrofon standına sert şekilde çarptı. Tripodun ayakları Doue’nin karın ve diz bölgesine isabet etti, oyuncu acı içinde yerde kaldı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa süre oyuna dönen Doue, yaşadığı ağrılar nedeniyle 52. dakikada yeniden kendini yere bıraktı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. PSG’de Doue’nin yerine Bradley Barcola oyuna dahil oldu.

NOA LANG’IN SAKATLIĞINI HATIRLATTI

Yaşanan olay, Galatasaraylı Noa Lang’ın Mart ayında yine Anfield’da yaşadığı ağır sakatlığı akıllara getirdi. Lang, reklam panolarına çarptıktan sonra sağ başparmağında derin kesik oluşmuş, acil ameliyata alınmıştı.

UEFA İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Lang’ın sakatlığının ardından UEFA ve Liverpool kulübü saha kenarı ekipmanlarıyla ilgili inceleme başlatmıştı. Değerlendirmelerde, parmağın LED paneller arasına sıkıştığı ihtimali üzerinde duruldu.

SAHA KENARINDA YENİ DÜZENLEME

The Athletic’in haberine göre Liverpool, benzer kazaların önüne geçmek için özellikle kale arkası reklam panolarında düzenlemeye gitti. Yeni sistemde çarpma anında darbe etkisini azaltacak boşluklar oluşturulduğu belirtildi. Kulüp, yaşananların “talihsiz kaza” olduğunu vurgularken alınan önlemlerin oyuncu güvenliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum Didem Ceran’dan Atilla Taş’a tepki: Dalga geçiyor ama izleyemiyorum
Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası Cem Yılmaz’ın ABD vize başvurusu reddedildi iddiası
Kadroya bomba transfer Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor Kadroya bomba transfer! Fırat Tanış “Delikanlı” dizisine katılıyor
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den oğullarına gösterişten uzak doğum günü kutlaması Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den oğullarına gösterişten uzak doğum günü kutlaması
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
07:39
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
04:56
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
04:23
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
00:53
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
