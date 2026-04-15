Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti - Son Dakika
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
15.04.2026 08:56
Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan sosyal medya fenomeni ve eski hakem Elif Karaaslan'ın ifadesi ortaya çıktı. Paylaşımlarının müstehcen içerikli olduğunu reddeden Karaaslan, "Sistem rızaya dayalı" sözleriyle kendini savundu.

İstanbul Bebek'teki eğlence mekanına düzenlenen operasyonda da gözaltına alınan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sosyal medya fenomeni ve eski hakem Elif Karaaslan'ın ifadesi ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ve videoların müstehcen içerikli olduğunu reddeden Karaaslan, o paylaşımlarını "Instagram'daki abonelik paylaşımlarım müstehcenlik içermemektedir. Zaten Instagram, OnlyFans gibi paylaşımları kesinlikle kabul etmez. Şahsın tamamen çıplak olduğu içerikler Instagram’da paylaşılmaz. Burada en fazla bikinili paylaşımlar bulunabilir. Bu bağlamda yapılan paylaşımların kastı müstehcenlik değildir" sözleriyle savundu.

"EV PARTİLERİNE KATILMADIM"

Gece kulübü kültürünün olmadığını iddia eden Elif Karaaslan, "Belirttiğim gibi zaten söz konusu sistem rızaya dayalıdır. Ben hiçbir zaman sporcu kökenli olmam münasebetiyle de uyuşturucu madde kullanmadım. Ev partileri gibi partilere katılmadım. Gece kulübü kültürüm yoktur" dedi.

Karaarslan, telefon şifresini paylaşmamasının nedenini “Ben cep telefonumun şifrelerini şirketlerime ait bilgilerimin ve özel ailevi resimlerimin olması nedeniyle vermek istemiyorum” sözleriyle açıkladı.

Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti

"HAKEMLİĞE DÖNECEĞİM"

Hakemlikten men edilmesini AİHM'ye taşıdığını belirten Elif Karaaslan, "Ben üzerime atılı suçlamaları anladım. Ben önceden TFF'ye bağlı olarak hakemlik yapmaktaydım. Fakat şu an resmî olarak bağım yoktur. Hakemlikten men edildikten sonra AİHM'e dava açtım. Davamın neticesinde hakemliğe döneceğimi düşünüyorum.” beyanında bulunurken ifadesini “Sormuş olduğunuz Instagram hesabı bana aittir. Instagram bildiğim kadarıyla bir süredir dünya genelinde abonelik sistemini aktif etmiştir. Abonelik sistemi tamamıyla ücrete dayalı, isteyenlerin abone olabileceği bir sistemdir" dedi.

Son Dakika Magazin Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Pardon kimin Askeriydi bu 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı! Müstehcenlik sözleri şoke etti - Son Dakika
