CHP Milletvekilleri Otobüsü Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Milletvekilleri Otobüsü Davası

13.04.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Gülyurt, polislerin dur ihtarına uymadığı için 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt'un, polislerin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılandığı davada, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaa açıklandığını hatırlatarak, sanığa söz verdi.

Sanık Gülyurt, kullandığı aracın CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerine dokumak şeklinde dahi, bir temasının olmadığını öne süren Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum." savunmasını yaptı.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın işlediği suçtan "zincirleme" şekilde sorumlu tutulmasını istedi. Avukatlar, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin polislerin yönlendirilmesiyle ilgili güzergahı kullandığını belirterek, müştekilerin kanunsuz bir şekilde aracı durdurmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, sanığın müştekiler, Sare Y, Okan A, Yasemin K. ve Okan Y'ye yönelik eylemlerinde "suç unsurunun oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Hakim, sanığın müşteki Mehmet Ö'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, CHP'li milletvekilleri ile genel başkan yardımcılarının bulunduğu, Gökhan Gülyurt'un kullandığı 06 CHP 66 plakalı makam otobüsü, 23 Nisan 2025'te, Hipodrom Caddesi'nden Talatpaşa Caddesi istikametine doğru seyir halindeyken müşteki polisler Sare Y. ve Okan A'nın otobüsün hangi yöne gideceğini öğrenmek amacıyla "dur" ikazında bulunarak aracı durdurmak istediği belirtilmişti.

İddianamede, Gökhan Gülyurt'un, aracı Sare Y. ve Okan A'nın üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı'ndan Altınsoy Caddesi'ne dönerek, Ankara Adliyesi istikametine doğru ilerlediği aktarılmıştı.

Adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö'nün elini kaldırarak, ısrarla "dur" ihtarında bulunmasına rağmen aracın durmadığına işaret edilen iddianamede, Mehmet Ö'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatılmıştı.

Gökhan Gülyurt idaresindeki otobüsün Atatürk Bulvarı'na doğru seyir halindeyken, müşteki polisler Yasemin K. ile Okan Y. tarafından bir kez daha durdurulmak istendiği ancak Gülyurt'un "dur" ikazına uymayarak aracı polislerin üzerine sürdüğü ve yoluna devam ettiği belirtilmişti.

Gülyurt'un "silahtan sayılan otobüsü" müştekilerin üzerine sürmesinin cebir niteliğinde olduğu ve görevi yaptırmama için direnme suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekilleri Otobüsü Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:49
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı İşte sonuç
15:24
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması
14:34
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma gecikmeli başladı
14:33
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok
14:32
Hüsamettin Cindoruk’un cenazesinde soğuk rüzgarlar Bakışlara dikkat
14:31
FIFA’dan Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:07:25. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Milletvekilleri Otobüsü Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.