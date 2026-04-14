Kemal Kılıçdaroğlu\'na hapis cezası

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"İSTİNAFTAN DÖNECEĞİNE EMİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Yaniçağ'a yaptığı açıklamada, kararı kabul etmediklerini ve "siyasi bir karar" olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Çelik, "Tam bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. bu karar kabul edilemez. Bu hukuksuz kararı istinafa götüreceğiz ve istinaftan da döneceğine eminiz. Kabul edilebilir bir karar değil" dedi.

“PİŞMAN DEĞİLİM” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce aynı dosya kapsamında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla savunmasını Ankara’da talimatla vermişti. Savunmasında sözlerinden dolayı pişman olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca dürüst bir şekilde çalıştığını ve çocuklarını helal kazançla büyüttüğünü dile getirmişti.

"FAKİRİN HAKKINI GÖZETTİM"

Kılıçdaroğlu savunmasında, “Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, sadakatten hiç ayrılmadım” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemenin verdiği kararın ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.