Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası

14.04.2026 12:43
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik kullandığı ifade nedeniyle 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında karar çıktı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"İSTİNAFTAN DÖNECEĞİNE EMİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Yaniçağ'a yaptığı açıklamada, kararı kabul etmediklerini ve "siyasi bir karar" olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Çelik, "Tam bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. bu karar kabul edilemez. Bu hukuksuz kararı istinafa götüreceğiz ve istinaftan da döneceğine eminiz. Kabul edilebilir bir karar değil" dedi.

“PİŞMAN DEĞİLİM” DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce aynı dosya kapsamında “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla savunmasını Ankara’da talimatla vermişti. Savunmasında sözlerinden dolayı pişman olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, hayatı boyunca dürüst bir şekilde çalıştığını ve çocuklarını helal kazançla büyüttüğünü dile getirmişti.

"FAKİRİN HAKKINI GÖZETTİM"

Kılıçdaroğlu savunmasında, “Çok büyük bütçeler yönettim, her zaman fakir fukaranın parasını ve çıkarını gözettim. Milletimi ve devletimi her zaman sevdim, sadakatten hiç ayrılmadım” ifadelerini kullanmıştı. 

Mahkemenin verdiği kararın ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

    Yorumlar (2)

  • Muhammet said Erol Muhammet said Erol:
    11 yıl alsaydı keşke. gereksiz bir adam 19 16 Yanıtla
  • Seyfi Biçici Seyfi Biçici:
    Ses kontrol ses kontrol 14 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye’ye geliyor Gemiler ablukaya alınırken LNG yüklü gemi Türkiye'ye geliyor
Tümer Metin’den gündem olacak şampiyonluk iddiası Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump’ın ’abluka’ restine karşı çıktı Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı
Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var Kadir Ezildi’den şok iddia: Aileden, ayrılmamız için büyü yapanlar var
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
11:04
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi Suudi Arabistan’dan ABD’ye abluka baskısı
Masaya dönüş iddiası bu haberin ardından geldi! Suudi Arabistan'dan ABD'ye abluka baskısı
10:16
Şanlıurfa’da liseye silahlı baskın 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti
