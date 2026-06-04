Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Birliği Çağrısı - Son Dakika
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Sürdürülebilir Gelecek İçin İş Birliği Çağrısı

04.06.2026 14:12
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Levent Aşak, çevresel değerlerin korunması ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Levent Aşak, sürdürülebilir bir geleceğin ancak çevresel değerlerin korunması, toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk anlayışıyla mümkün olabileceğini bildirdi.

Aşak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan coğrafyanın doğal zenginlikleri, üretim kültürü ve insan kaynağıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Çevreyi korumanın yerel yaşamı güçlendirmek ve değerleri geleceğe taşımak anlamına geldiğini ifade eden Aşak, şunları kaydetti:

"Doğal kaynakların korunması, suyun ve toprağın verimli kullanılması, biyolojik çeşitliliğin yaşatılması ve yerel toplumun güçlendirilmesi birbirinden ayrı düşünülemez. Sürdürülebilir kalkınma anlayışı tam da bu bütüncül bakışı gerektiriyor. Gökçeyazı Sürdürülebilir Kalkınma Derneği olarak bizler, bölgede faaliyet gösteren kurumlar, yerel yönetimler, üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız arasında yapıcı iletişimi ve iş birliğini desteklemeyi önemsiyoruz."

Sürdürülebilirliğin günlük yaşamın ve gelecek planlamasının ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Aşak, ortak akıl ve güçlü işbirlikleriyle hem doğanın korunabileceğini hem de gelecek kuşaklar için daha güçlü bir yaşam zemini oluşturulabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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