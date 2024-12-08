Suriye Başbakanı Cihatçı Gruplar Tarafından Götürüldü

(ANKARA) - Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali'nin bugün Şam'da Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği cihatçı muhalif gruplar tarafından hükümet yetkilerini devretmek üzere evinden çıkartılarak bir otele götürülürken görüldü.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali'nin Şam'da Heyet Tahrir eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği cihatçı muhalif gruplar tarafından hükümet yetkilerini devretmek üzere evinden çıkartılarak bir otele götürülürken görüldü. Videoda,Celali'nin etrafı silahlı adamlarla çevrili bir şekilde binadan çıktığı ve başka bir adamla birlikte siyah bir cipe bindiği görülüyor.
Muhaliflerden bir kişi, "Eski Başbakan Havran halkından 5. Kolordu ile birlikte bir toplantı için ve ülkenin kurumlarını Özgür Ordu kahramanlarına teslim etmek üzere Four Seasons Otel'e gidiyor" dediği duyuluyor. Başbakan Celali, daha önce yaptığı açıklamada, kamu kurumlarının ve devlet tesislerinin çalışmasını ve "tüm vatandaşlar için emniyet ve güvenliğin korunmasını sağlamak istediğini" söylemişti.
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