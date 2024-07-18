Suriye'de düzenlenen genel seçimlerin sonuçları açıklandı

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Suriye'de Beşşar Esed yönetiminin kontrolündeki bölgelerde düzenlenen ve katılımın yüzde 38'de kaldığı genel seçimlerin sonuçları duyuruldu.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, rejimin kontrol ettiği bölgelerde 15 Temmuz'da yapılan genel seçimlere katılım oranı 38,16 olarak açıklanırken, 7 milyon 300 bin seçmen oy kullandı.

Toplam 1516 adayın yarıştığı ifade edilen seçimde, A grubundan 127, B grubundan ise 123 kişi parlamentoya girdi.

Ülke içinde 6,6 milyon, ülke dışında da 6,8 milyon olmak üzere toplam 13,4 milyon Suriyelinin yerinden olduğu Suriye'de, Esed rejimi, Mart 2011'den bu yana 4 kez genel seçim düzenledi.