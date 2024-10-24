Suriye'de Gerginlik Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suriye'de Gerginlik Artıyor

BM Özel Temsilcisi, Suriye'deki durumu ele alarak bölgesel gerginliğin artışına dikkat çekti.

24.10.2024 00:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, bölgesel gerginliğin artmasıyla Suriye'de durumun kötüleştiğini belirterek, "Suriye'nin kolektif dikkatimize ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, işgal altındaki Filistin toprakları, Gazze ve Lübnan'da ihtilaf ateşinin körüklendiğine dikkati çekti.

Özel Temsilci Pedersen, "Bunun sıcaklığı Suriye'de de hissediliyor. Çok açık bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bölgesel yayılmanın Suriye'ye sıçraması hem Suriye hem de uluslararası barış ve güvenlik için çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Suriye'nin kolektif dikkatimize ihtiyacı var." diye konuştu.

Pedersen, yüzbinlerce Lübnanlının Suriye'ye kaçtığını dile getirerek, bunun halihazırda Suriye'de de şiddetin arttığı bir döneme denk geldiğine işaret etti.

İsrail'in Suriye'ye hava saldırılarının da sürdüğünü belirten Pedersen, geçen ayın son 13 yıla göre İsrail'in Suriye'ye en fazla saldırı düzenlediği ay olduğunu bildirdi.

İsrail, 7 Ekim'den beri 116 kez Suriye'ye saldırdı

Pedersen, Suriye'de yaşam alanları dahil birçok yerin vurulduğunu ifade ederek, "Suriye hükümeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'ye 116 kez saldırı düzenlediğini bildiriyor. Bu da 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlandı." dedi.

İsrail'in saldırıları sonucu alarm verici düzeyde sivil ölümü olduğunu söyleyen Pedersen, aynı zamanda ekonomik altyapıda da zarar meydana geldiğini belirtti.

Pedersen, İsrail'in Beyrut ve Şam arasındaki yolu vurmasının ise kaçmaya çalışan sivilleri engellediğini ve kritik ticari faaliyeti etkilediğini dile getirdi.

"Siviller ve uluslararası barış ile güvenlik için korkunç ve tahmin edilemez sonuçlar doğurabilecek bir askeri, insani ve ekonomik fırtınanın oluştuğunu görüyoruz." diyen Pedersen, Suriye'nin bölgesel ihtilaftan korunmasının şart olduğunun altını çizdi.

BM Özel Temsilcisi, bölgesel gerginliğin de acilen düşürülmesi gerektiğini belirterek, gelişmelerin Suriye'deki ateşkes anlaşmalarının çözülmesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

İsrail dahil tüm aktörlerin uluslararası insancıl hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Pedersen, bu çerçevede ayrım gözetme, orantı ve önlem alma ilkelerinin önem taşıdığına işaret etti.

Pedersen, aynı zamanda İsrail'in işgali altındaki Suriye Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) önemine dikkati çekti.

Tüm gelişmelerin Suriye'nin "derin kırılganlığını" tekrar hatırlattığını belirten Pedersen, kısmi çözümlerin yeterli olmayacağını belirtti.

BM, "Erken Toparlanma Stratejisi" açıklayacak

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu da bölgesel gelişmelerin Suriye'deki insani durum üzerinde artan bir şekilde etki gösterdiğini dile getirdi.

Lübnan'dan gelen kişilerin mevcut krizi tetiklediğini ifade eden Wosornu, hızlı bir şekilde acil durum tepkisi ve erken toparlanmaya yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Wosornu, Lübnan'dan Suriye'ye yaklaşık 425 bin kişinin kaçtığını, bunların yüzde 72'sinin Suriyeli olduğunu belirtti.

Suriye'ye gelenlerin yüzde 60'ının ise çocuk olduğuna dikkati çeken Wosornu, söz konusu kişilerin Suriye'de güvenliğinin ve temel haklarının muhafaza edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Wosornu, tüm bu gelişmelerin Suriye'de dünyanın en büyük insani krizi sürerken meydana geldiğini, kadın ve çocukların en büyük yükü üstlendiğini dile getirdi.

Suriye için insani yardım çağrısının sadece dörtte birinin fonlandığını söyleyen Wosornu, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu.

Wosornu, sürdürülebilir çözümün önemine işaret ederek, bu çerçevede BM'nin gelecek haftalarda Suriye için "Erken Toparlanma Stratejisi" açıklayacağını duyurdu.

Söz konusu stratejinin bölgelere yönelik insani yardım programları içereceğini kaydeden Wosornu, "Bölgede gerginliğin önüne geçilmezse, şimdi Suriye'de gördüğümüz etkiler ve istikrarsızlık çok daha kötü bir hal alabilir." dedi.

Wosornu, Suriye halkının çok uzun zamandır acı çektiğini belirterek, bölgesel gerginliğin azaltılmasının yanı sıra Suriye için barış ve istikrar çabalarının canlandırılmasının aciliyet taşıdığını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Gerginlik Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 02:05:26. #1.12#
SON DAKİKA: Suriye'de Gerginlik Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.