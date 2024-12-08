Suriye'den gelen mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
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Suriye'den gelen mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı

Suriye\'den gelen mermiler Nusaybin\'de 2 kişiyi yaraladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin Kamışlı kentinden açılan ateş sonucu düşen yorgun mermiler iki kişiye isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

08.12.2024 23:40  Güncelleme: 23:43
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kamışlı kentinden ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kamışlı kentinde düzenlenen kutlamalarda havaya açılan ateş sonrası düşen yorgun mermiler, Nusaybin ilçesinde Ö.Ü. (21) ve ismi öğrenilmeyen bir kadına isabet etti. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'den gelen mermiler Nusaybin'de 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika

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