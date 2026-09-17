Suriye Dera'da güvenlik operasyonunda çatışma çıktı, 3 güvenlik mensubu öldü - Son Dakika
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Suriye Dera'da güvenlik operasyonunda çatışma çıktı, 3 güvenlik mensubu öldü

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Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Sanameyn kentinde, güvenlik güçlerinin aranan bir kişiyi yakalamak için düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken Sanameyn'de geçici sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Sanameyn kentinde, güvenlik güçlerinin aranan bir kişiyi yakalamak için düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 güvenlik mensubu hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın İç Güvenlik Güçleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sanameyn'de aranan bir kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sırasında güvenlik güçleri ile şüpheliler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 3 güvenlik mensubu hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayın ardından İç Güvenlik Güçleri bölgedeki varlığını artırdı, kaçan saldırganların ve olayla bağlantılı kişilerin yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon başlattı.

Dera İç Güvenlik Komutanlığı, bölgede asayiş ve güvenlik tam olarak sağlanıncaya kadar Sanameyn kentinde geçici sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

İç Güvenlik Güçlerinden yapılan açıklamada ise olaya karışan tüm faillerin adalet önüne çıkarılacağı ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılara karşı gerekli tüm tedbirlerin tavizsiz bir şekilde alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: AA
Sokağa Çıkma YasağıOperasyonGüvenlikSuriyeGüncelDeraSon Dakika

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