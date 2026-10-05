Suriye devlet TV'sine göre İsrail askerleri Kuneytra'da El-Asbah köyünde arama yaptı - Son Dakika
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Suriye devlet TV'sine göre İsrail askerleri Kuneytra'da El-Asbah köyünde arama yaptı

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Suriye devlet televizyonuna göre İsrail askerleri Kuneytra'ya bağlı El-Asbah köyüne baskın düzenleyip evlerde arama yaptı. Sızma, İsrail ordusunun Sufa 53 yakınlarında kazı çalışmalarına yeniden başlamasının ardından geldi; çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.

İsrail ordusuna bağlı bir devriyenin, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentine bağlı bir köye girdiği ve bazı evlerde arama yaptığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail askerleri Kuneytra'ya bağlı El-Asbah köyüne baskın düzenleyerek buradaki evlerde arama ve incelemelerde bulundu.

Söz konusu sızma hareketinin, İsrail ordusunun bölgedeki "Sufa 53 Hattı" olarak bilinen alanın yakınlarında kazı çalışmalarına yeniden başlamasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Haberde ayrıca, El-Asbah köyündeki ihlallerle eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin vilayete bağlı el-Hamidiyye kırsalı semalarında aydınlatma fişekleri kullandığı ve belde üzerinde insansız hava araçlarının (İHA) uçuş yaptığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre İsrail ordusu, dün, Kuneytra'nın güney kırsalındaki Aşşe köyünün batısında, "Sufa 53" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalara yeniden başlamıştı.

Çalışmaların, Suriye ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde yer alan ayrım hattı boyunca sürdüğü belirtilmişti.

İsrail'in "Sufa 53" projesi

İsrail'in 2022'den bu yana Golan sınırındaki tampon bölgede yürüttüğü "Sufa 53" veya "Büyük Fırtına" olarak adlandırılan proje, yaklaşık 70 kilometrelik alana yayılıyor.

Proje kapsamında askeri yolların açılması ve derin hendeklerin kazılması yoluyla İsrail'in bölgedeki askeri kontrolünü güçlendirme ve 1974 tarihli anlaşmayla oluşturulan mevcut durumu değiştirme yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bölgede yürütülen çalışmaların tarım arazilerine zarar verdiği, yerel halkın topraklarına erişimini kısıtladığı ve İsrail'in Suriye topraklarındaki varlığını genişlettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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