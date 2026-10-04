Suriye Dışişleri, İsrail'in Sufa 53 Hattı'na karşı caydırıcı tedbir çağrısı yaptı - Son Dakika
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Suriye Dışişleri, İsrail'in Sufa 53 Hattı'na karşı caydırıcı tedbir çağrısı yaptı

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ihlallerini kınayarak "Sufa 53 Hattı" çalışmalarının uluslararası hukuku ve 1974 anlaşmasını ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlık, bölgesel güvenliğe tehdit oluşturan ihlallere karşı uluslararası topluma caydırıcı tedbir çağrısı yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülke topraklarına yönelik ihlallerini kınayarak, sözde "Sufa 53 Hattı" çalışmalarının tamamlanmasının uluslararası hukukun ve 1974 Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın açık bir ihlali olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesinin, saha ihlallerinin ve askeri sızmaların bölgesel güvenlik ile istikrara doğrudan tehdit oluşturduğu belirtildi.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukuk kurallarını zedelediği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma bu eylemlere son verilmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla caydırıcı tedbirler alma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Suriye'nin uluslararası hukuk ilkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde tüm toprakları üzerindeki egemenlik hakkına bağlılığı yinelenerek, uluslararası toplumun devletlerin egemenliğini ve sınır dokunulmazlığını koruma konusunda hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği kaydedildi.

Sufa 53 hattı

"Sufa 53" (Büyük Fırtına) projesi kapsamında İsrail, 2022 yılından bu yana Golan Tepeleri'ne paralel olarak 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde askeri bir hendek kazıyor.

Proje, 1974 yılında imzalanan kuvvetlerin ayrılması anlaşması uyarınca silahsızlandırılan bölgede yer alıyor.

İsrail'in bölgede yürüttüğü bu kazı çalışmaları, Kuneytra ve Dera kırsalında yaşayan yerel halkın en önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de ciddi zararlar veriyor.

Kaynak: AA
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