Suriye’nin başkenti Şam’da İsrail karşıtı protesto düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da İsrail'in ülkenin güneyinde gerçekleştirdiği askeri ihlaller ve müdahaleler protesto edildi.

Suriye'nin çeşitli illerinden gelen yüzlerce kişi, 2011 yılındaki halk ayaklanmasının sembol adreslerinden biri olan Cobar Mahallesi'nde toplandı.

Göstericiler, İsrail güçlerinin son dönemde Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illerinde sürdürdüğü "askeri operasyonlara" tepki göstererek, askeri araçlarla bölgeye girmesini, kontrol noktaları oluşturmasını ve evlere baskınlar düzenlemesini kınadı.

İsrail karşıtı protestolar sırasında AA muhabirine konuşan Suriye Meclisi Milletvekili Hişam Afyoni, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin dört bir yanında olduğu gibi Şam'ın Cobar Mahallesi'ndeki ilk gösterilere ve insanların hayatını kaybettiği olaylara tanıklık eden bu meydanda da topraklarımızın her karışını koruyana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak için buradayız."

Afyoni, "Sınırlarımız güvence altına alınana ve tüm şehitlerin ruhları Suriye genelinde saygıyla anılana kadar durmayacağız." dedi.

Halid Mahmud Cubrani (65) ise Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya seslenerek, "Savaşmak istiyoruz. Kuneytra ve Dera'da evlatlarımızı öldürdüler. Bunu kabul etmiyoruz. Şehit olmaya hazırız ve İsrail'in saldırılarına karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Protestoculardan Enes Attab da Kuneytra ve Dera'daki halkla dayanışma göstermek ve İsrail'in Suriye topraklarına yönelik müdahalelerine tepki göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Attab, "Bu topraklarda her türlü çatışmaya hazırız. 14 yıldır savaşın içindeyiz ve savaşmaya alışkınız. Burası bizim mücadele alanımız. Bu mesajın gerektiği şekilde duyulmasını istiyoruz." diye konuştu.