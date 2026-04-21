Suriye ve ABD'den İşbirliği Toplantısı

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, başkent Şam'da ABD ordusundan yetkililerle bir araya geldi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Hüseyin Selame, terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Birleşik Görev Gücü Komutanı Kevin J. Lambert ve beraberindekilerle görüştü.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alınırken, iki ülke arasında başta askeri olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesinin yolları değerlendirildi.
