Suriye ve Avusturya Merkez Bankası Görüşmesi

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husariyye, Avusturya Merkez Bankası Başkanı Martin Kocher ile finansal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve para transferlerinin yeniden başlatılması konusunu ele aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Husariyye, Avusturya'nın başkenti Viyana'da mevkidaşı Kocher ile bir araya geldi.

Finansal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve para transferlerinin ele alındığı görüşmede, ekonomik dijital dönüşüm, sınır ötesi ödeme sistemlerinin etkinleştirilmesi ve Suriye'de yatırım yapmak isteyen şirketlerin karşılaştığı, özellikle bankacılık işlemleriyle ilgili zorlukların aşılması konuları masaya yatırıldı.