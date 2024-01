Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, çalışmaları denetledi ve esnafı ziyaret etti

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, ilçede yapımı devam eden çalışmaları denetledi, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güneş, ilçede yapımı devam eden 70 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını inceledikten sonra esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş, gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Esnafa ve vatandaşa büyük önem verdiklerini aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Çarşı esnafı ve vatandaşlarımızla görüşme yaparak istek ve taleplerini dinliyor, onlar için çözüm üretiyoruz. Her birinin şehrimizin sosyal ve ekonomik dokusunda önemli bir rolü var. Çarşımızın renkli ve canlı atmosferini oluşturan esnaflarımız, şehrimizin de can damarı. Belediye olarak her alanda olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde her zaman esnafımızın, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemizi daha da güzelleştirmek için neler yapabiliriz diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın rahatlıkla alışveriş yapmaları için esnafımızla birlikte hareket ediyoruz. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya kararlıyız. Hep birlikte el ele vererek Suruç ilçemizi kalkındıracağız."