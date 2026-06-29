Suşehri'nde Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suşehri'nde Aşure Dağıtımı Yapıldı

Suşehri\'nde Aşure Dağıtımı Yapıldı
29.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suşehri'nde Alevi Kültürü Derneği, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Kaymakam Yıldız, hoşgörüyü simgeleyen aşurenin önemini vurguladı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneğince aşure dağıtıldı.

Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür etti.

Aşurenin dayanışma, kaynaşma ve hoşgörünün sembolü olduğunu söyleyen Yıldız, "Aşuredeki çeşitlilik ve farklı nimetlerin bir araya getirilmesi, farklılıkların nasıl bir zenginlik oluşturduğunun ispatıdır. Milletimiz aşure geleneğini yüzyıllardır sürdürerek, birlikte yaşamanın en güzel örneğini göstermektedir." dedi.

Suşehri Alevi Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği Başkanı İsmet Abay ise aşure programını geleneksel hale getirdiklerini ifade ederek, 2014 yılında kurulan derneklerine üye sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

İlçede cemevi yapmak için de çalışmalarının devam ettiğini aktaran Abay, programa katılanlara teşekkür etti.

Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz'ın dua etmesinin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Muharrem Ayı, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suşehri'nde Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk’ten Yüksel Yıldırım’a sert sözler Fenerbahçe Başkanvekili Barış Göktürk'ten Yüksel Yıldırım'a sert sözler
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

13:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD-İran ateşkesi kalıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
11:44
Suudi Arabistan’da 40 yıldır mahsur Türkiye’ye döneceği günü bekliyor
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur! Türkiye'ye döneceği günü bekliyor
11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:16
Azerbaycan’dan İsrail’e sözde “Ermeni soykırımı“ tepkisi
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde "Ermeni soykırımı" tepkisi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 13:23:23. #7.13#
SON DAKİKA: Suşehri'nde Aşure Dağıtımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.