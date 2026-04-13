Suşehri Otobüs Terminali Yenileniyor

13.04.2026 12:24
Suşehri otobüs terminalinde dış cephe ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı. Başkan Kayaoğlu incelemede bulundu.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dış cephe ve çevre düzenleme çalışmaları başlatıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, terminalde incelemelerde bulunarak yazıhane sahipleriyle sohbet etti.

Otobüs terminalinde 17 yıldır bakım ve onarım yapılmadığını ifade eden Kayaoğlu, "Bu tesisimiz ilçemizin gözbebeği bir yerdedir. D-100 kara yolu üzerinde bulunan, doğuyu batıya bağlayan ana yol güzergahında bulunan bu terminalimizi her gün binlerce yolcu kullanmaktadır." dedi.

Terminalin ilçenin dışa açılan kapısı olduğunu belirten Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Kışın otobüs terminalinin iç kısmında gerekli tadilat ve tefrişat düzenlemelerini yaptık. Şimdi ise terminalin dışında dış cephe ve çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Adım adım çalışmalarımızı tamamlayacağız ve ilçemizin aynası olan otobüs terminalimiz inşallah çok güzel olacak. İlçemize ve yazıhane işletmecilerimize hayırlı olsun."

Kayaoğlu'na incelemelerinde, belediye meclis üyesi Edanur Gökçe Düz ve belediye birim müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA

Advertisement
