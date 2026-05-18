Susurluk'ta Otobüs Devrildi: 36 Yaralı

18.05.2026 10:06
Balıkesir'de otobüsün refüje çarpması sonucu 36 kişi yaralandı, trafik tek şeritten kontrol edildi.

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde refüje çarpıp devrilen yolcu otobüsündeki 36 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametinden İzmir yönüne giden 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsü A.G.'nin kontrolü kaybetmesi sonucu yolun sağındaki refüje çarpıp devrildikten sonra sürüklendi. Kazada 36 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda bir süre trafik tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ender DURMAZ-Gökhan ÖZHAN/ SUSURLUK(Balıkesir),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
