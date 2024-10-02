Süt Kardeşliği Projesi Tanıtıldı

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Ardahanlı girişimci Selva Çapan Aydın, 6. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde açtığı stantta ürünlerini tanıttı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, önceki haftalarda Ardahan'dan gelen kadın kooperatifi üyelerinin güzel bir projelerinin olduğunu kendisine anlattığını söyledi.

Kadınların kendi kooperatifleri ile ilgili marka oluşturma ve üretimlerini çeşitlendirme anlamında kendilerinden destek istediğini ifade eden Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Biz de onları destekledik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin (AKÜ) uygulama çiftliğinde teknik destek almış oldular. Ürünlerini sergileyebilmeleri için hafta sonu düzenlenen festivale de davet ettik. Yıllar önce Afyonkarahisar ve Bingöl arasında 'bal kaymak' kardeşliği yapılmıştı. Biz de dedik ki süt ürünleriyle ilgili yeni bir şey yapacaksak 'süt kardeşliği projesi' yapmış olalım. Bizi festivalde yalnız bırakmadılar. Bizim için de Afyonkarahisarlı kadınlar arasında bir köprü oluşturmuş oldu bu çalışma."

Ortak bir marka oluşturabilmeyi amaçladıklarını anımsatan Yiğitbaşı, "Bu ilk adım oldu. Festivale bir ton kadar kaşar peyniri getirdiler. Bu da ortaklaşa yaptığımız işlerin simgesi. Kadın kooperatifleri kadınların hem üretmesine destek oluyor hem kendilerini geliştirmeye destek oluyor. Burada hem Ticaret Bakanlığı'nın hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının destekleri var. Aynı zamanda kalkınma ajansları destek veriyor. KOSGEB destekleri var. Devletimiz üretici kadınların her zaman yanında." diye konuştu.

Girişimci Selva Çapan Aydın da kendisinin ticaret kökenli aileden geldiğini kaydetti.

Süt ve süt ürünleri üzerine Sınırlı Sorumlu Ardahan Göle Kristal Kadın Kooperatifini kurarak kadınlarla üretime başladığını dile getiren Aydın, "Doğuda ilk oldu. Bir meşale yaktık. Araştırmalarımız sonucunda Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kadınlara çok büyük destek verdiğini ve ilin gastronomi şehri olduğunu fark ettiğimde Afyonkarahisar'da gastronomi eğitimi almak istediğimi söyledim. Ardahan İl Tarım Müdürlüğüne müracaat ettik. Müdürlük destekledi. 2 ay önce Afyonkarahisar mutfağında eğitim aldık. Vali Yiğitbaşı bizi süt kardeş ilan etti. Afyonkarahisar'ı da peynir mutfağına çevireceğiz." dedi.