Sütçü İmam Vefatının 102. Yılında Anıldı

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Kahramanmaraş'ın kurtuluş mücadelesinin fitilini yakan Sütçü İmam, vefatının 102. yılında, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) tarafından anıldı.

Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Sütçü İmam'ın ateşlediği kurşunun kentin istiklal mücadelesinin fitilini ateşlediğini söyledi.

Yasım, "Milli mücadelenin timsali olan Sütçü İmam, 30 Ekim 1919'da Maraş milli mücadelesinin şanlı direnişini başlattı. Ardından verdiği mücadeleyle Maraş'ımız kahraman unvanını alarak bu günlere geldi. 1992 yılında şehrimize üniversite kuruldu ve bu üniversiteye milli mücadelenin sembolü olan Sütçü İmam'ın ismi verildi. Adını gururla taşıyoruz." diye konuştu.

Programa, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Beşen ile ilgililer katıldı.