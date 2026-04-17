Suudi Arabistan Hac İçin Hazır - Son Dakika
Suudi Arabistan Hac İçin Hazır

17.04.2026 23:44
Suudi Arabistan, Hac mevsiminde hacıları karşılamak için teknoloji ve personel ile hazırlıklarını tamamladı.

Suudi Arabistan, bu yılki Hac mevsimi için tüm uluslararası limanlarının hacıları karşılamaya hazır olduğunu ve ülkeye girişlerini kolaylaştırmak için en son teknolojilerin ve personelin görevlendirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Pasaport Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin hava, kara ve deniz limanlarında hacıları karşılamak için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Hacıların giriş işlemlerini kolaylaştırmak için tüm kaynakların kullanıldığı, bu bağlamda limanlardaki platformların en son teknolojik cihazlarla donatıldığı ve pek çok dili konuşabilen nitelikli personelin görevlendirildiği kaydedildi.

Son yıllarda, hac mevsimlerinde hacıların hareketini kolaylaştırmak ve kalabalıkları yönetmek için teknoloji kullanımında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Hac İçin Hazır - Son Dakika

Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin’in vebali bu toplumun üstündedir Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir
Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor Uzmanlar, dijital platformların şiddeti normalleştirme riski taşıdığını belirtiyor
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak
Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu Takside çıkan tartışmada arkadaşını tabanca ile vurdu
Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti Madende elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri İki saldırgan, tek profil: Dijital şiddetin ortak izleri

23:43
Tedesco’dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
Tedesco'dan son dakikada yenilen gole tek kelimelik tepki
23:28
Avrupa’da Türk finali Galatasaray, EuroLeague’de Fenerbahçe’nin rakibi oldu
Avrupa'da Türk finali! Galatasaray, EuroLeague'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu
23:19
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ’da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum’a getirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında Elazığ'da gözaltına alınan Tuncay Sonel Erzurum'a getirilecek
22:34
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
Trump açıkladı, İran anında yalanladı: Hiçbir zaman olmayacak
22:25
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi
21:52
Netanyahu, Trump’ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
Netanyahu, Trump'ın restlerine meydan okudu: Barışa giden yol uzun, Hizbullah ile henüz işimizi bitirmedik
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Hac İçin Hazır - Son Dakika
