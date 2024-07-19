Suudi Arabistan İsrail'in Mescid-i Aksa ziyaretini ve Filistin devleti reddini kınadı

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RİYAD, 19 Temmuz (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı ziyareti ve İsrail parlamentosunun Filistin devleti kurulmasının reddedilmesine yönelik öneriyi onaylamasını kınadı.

Bakanlık, Perşembe günü yaptığı açıklamada İsrail'in, İslam'ın kutsal mekanlarının yanı sıra uluslararası karar ve yasalara yönelik "devam eden hasmane uygulamalarının" İsrail'in "saldırgan yaklaşımını" yansıttığını belirtti.

Açıklamada bu tür uygulamaların "masumların canlarının kurtarılmasına ve adil ve kapsamlı barışın sağlanmasına yönelik her türlü ilerlemeye ket vurduğuna" dikkat çekildi.

Perşembe günü sabah saatlerinde Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine baskın yapan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki Filistinli gruplar arasında olası bir anlaşmaya karşı uyarıda bulunarak daha fazla askeri baskı çağrısı yapmıştı.

İsrail parlamentosu Knesset de Çarşamba günü geç saatlerde İsrail'le müzakere edilmiş bir çözüm kapsamında olsa bile bir Filistin devletinin kurulmasını tamamen reddeden bir kararı ezici oy çokluğuyla kabul etmişti.

Çarşamba günü ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na bağlı El-Razi okulunun yanı sıra Han Yunus'taki Attar bölgesinin hedef alınmasını güçlü şekilde kınadı.

Saldırılarda onlarca kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını belirten bakanlık, son iki saldırının "Savaş makinesi İsrail'in savunmasız sivillere" yönelik işlediği vahşetlerin devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.