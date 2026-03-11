Suudi Arabistan ve Almanya Güvenlik Konularını Görüştü - Son Dakika
Suudi Arabistan ve Almanya Güvenlik Konularını Görüştü

11.03.2026 06:44
Suudi Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, Alman mevkidaşı ile bölgedeki gelişmeleri ve işbirliğini ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bölgedeki son gelişmeleri ve yansımalarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bin Ferhan, başkent Riyad'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan ve Almanya arasındaki ikili işbirliğini ilerletme olanaklarının ele alındığı görüşmede, Bin Ferhan ve Wadephul ayrıca bölgedeki güncel gelişmeleri ve bunların güvenlik üzerindeki etkilerini konuştu.

Alman Bakan Wadephul, İran saldırılarına karşı ülkesinin Suudi Arabistan'la dayanışma içerisinde olduğunu dile getirerek, İran tarafından gerçekleştirilen saldırıları kınadı.

Wadephul, bölgeyi istikrar ve barışa doğru yönlendirmek için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordineli çabalara ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

06:23
Savaşta 12. gün İran’dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
03:04
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı Tek tek vurdular
Arap ülkesinde gece yarısı alarmı! Tek tek vurdular
02:52
ABD’li senatörden “kara harekatı“ iddiası: Büyük endişe duyuyorum
ABD'li senatörden "kara harekatı" iddiası: Büyük endişe duyuyorum
02:23
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
İsrailli yetkiliden canlı yayında bomba İran itirafı
01:49
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
01:08
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
