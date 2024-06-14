MEKKE, 14 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistanlı ve Çinli şirketler Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde insansız hava taksinin ilk denemesini başarıyla gerçekleştirdi.
Test, çeşitli sektörlerde ileri teknoloji entegrasyonu alanında uzmanlaşan Suudi firma Front End Limited Şirketi ile Çinli otonom hava aracı teknolojisi platform şirketi EHang tarafından ortaklaşa yürütüldü.
Son Dakika › Güncel › Suudi Arabistan ve Çinli Şirketlerden İnsansız Hava Taksi Denemesi - Son Dakika
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