Suudi Arabistan ve Kuveyt Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suudi Arabistan ve Kuveyt Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Suudi Arabistan ve Kuveyt Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında gerçekleşen 2. Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyi Toplantısı sonucunda, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Toplantıda, ekonomi, yatırım, güvenlik ve kalkınma alanları gibi işbirliği alanları ele alındı ve 50 girişim onaylandı.

03.06.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ve Kuveyt arasında ikili işbirliğini artırmaya yönelik bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyi Toplantısı, Kuveyt'te, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Abdullah Ali Abdullah el-Yahya'nın başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, iki ülkeyi birbirine bağlayan tüm işbirliği alanlarının özellikle ekonomi, yatırım, güvenlik ve kalkınma alanları ile bunları geliştirmenin yolları ele alındı.

Toplantının ardından iki ülke arasındaki işbirliğini artırmaya yönelik 3 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığına göre taraflar toplantıda, iki ülke arasındaki derin ilişkileri ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarını değerlendirdi.

Taraflar ayrıca, alt komite toplantılarında, her alanda işbirliğini artıracak ve iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek 50 girişimin onaylanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan, 2. Suudi Arabistan-Kuveyt Koordinasyon Konseyi Toplantısı için dün Kuveyt'e gitmişti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ekonomi, Kuveyt, Güvenlik, Dış Politika, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan ve Kuveyt Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
16:26 Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız Netanyahu: Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız
22:23 Büfe sahibi çocuğu darbetti, annesini ise çirkin hareketlerle taciz etti Büfe sahibi çocuğu darbetti, annesini ise çirkin hareketlerle taciz etti
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
20:00 Annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Ceza’dan başsağlığı mesajı Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
18:51 Cinayette çelik kasa detayı Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı Cinayette çelik kasa detayı! Motosikletlinin polise verdiği adresten genç kadının cesedi çıktı
18:13 Suriye’yi sarsan iddia: Beşar Esad’ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti Suriye'yi sarsan iddia: Beşar Esad'ın eşi Esma Esad hayatını kaybetti
18:00 Adım adım Real Madrid’e Mbappe’nin maaşı servet değerinde Adım adım Real Madrid'e! Mbappe'nin maaşı servet değerinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 23:37:27. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Kuveyt Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement