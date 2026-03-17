Suudi Arabistan ve Mısır Gerilimi Düşürme Çabaları İçin Görüştü

17.03.2026 02:19
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, bölge ülkelerini kapsayan temasları çerçevesinde Riyad'ı ziyaret eden Abdulati, başkentte Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

İki bakan ayrıca, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla gerilimi düşürmeye yönelik girişimleri değerlendirdi ve "İran'ın Suudi Arabistan ile diğer Arap ülkelerine yönelik saldırgan tutumunu" kınadıklarını yineledi.

Suudi Arabistan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin 15 Mart'ta başlayan ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Ürdün'ü kapsayan Arap ülkeleri turunun beşinci durağı oldu.

Turun, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınan ülkelere dayanışma mesajı iletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Advertisement
