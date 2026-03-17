Suudi Arabistan ve Mısır Gerilimi Düşürme Çabaları İçin Görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Orta Doğu'daki gerilimi azaltmaya yönelik çabaları ele aldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, bölge ülkelerini kapsayan temasları çerçevesinde Riyad'ı ziyaret eden Abdulati, başkentte Bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

İki bakan ayrıca, bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak amacıyla gerilimi düşürmeye yönelik girişimleri değerlendirdi ve "İran'ın Suudi Arabistan ile diğer Arap ülkelerine yönelik saldırgan tutumunu" kınadıklarını yineledi.

Suudi Arabistan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin 15 Mart'ta başlayan ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Ürdün'ü kapsayan Arap ülkeleri turunun beşinci durağı oldu.

Turun, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınan ülkelere dayanışma mesajı iletmeyi amaçladığı belirtiliyor.