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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklamayacak - Son Dakika
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklamayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı iddiasının doğru olmadığını duyurdu. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklamayacak
30.12.2023 - 17:05,
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak." iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından söz konusu iddiaya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türk vatandaşı olanların hacca gelmesini yasaklayacak' iddiası doğru değildir. İki ülkeden de Türk vatandaşlarının hac vazifesini yerine getirmeleri için Suudi Arabistan'a gitmelerine engel teşkil edebilecek herhangi bir resmi açıklama veya karar bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Kaynak: AA
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