Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iki bakan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşının, bölgesel gelişmeleri ve iki ülkeyi de yakından ilgilendiren meselelerde yürütülen diplomatik çalışmaları ele aldığı kaydedildi.