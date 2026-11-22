Suudi Dışişleri Bakanı Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile bölgesel gelişmeleri görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. İki bakan, iki ülkeyi de yakından ilgilendiren meselelerde yürütülen diplomatik çalışmaları da ele aldı.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, iki bakan arasındaki telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.
Bin Ferhan ile Pakistanlı mevkidaşının, bölgesel gelişmeleri ve iki ülkeyi de yakından ilgilendiren meselelerde yürütülen diplomatik çalışmaları ele aldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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