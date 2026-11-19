Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile askeri işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, Cooper ve beraberindeki heyeti başkent Riyad'da kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman da görüşmede hazır bulundu.

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, görüşmeye dair X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika, güç yoluyla barışı koruyor. Körfez bölgesindeki ortaklarımızla omuz omuza durmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.