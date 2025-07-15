Süveyda'da Hicri'nin Tutum Değişikliği - Son Dakika
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Süveyda'da Hicri'nin Tutum Değişikliği

15.07.2025 12:26
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Dürzi lider Hicri, güvenlik güçlerine karşı direnme çağrısı yaptı. Süveyda'da çatışmalar sürüyor.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde Dürzi lider Hikmet el-Hicri, sabah saatlerinde Şam yönetimine bağlı güvenlik güçlerinin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını açıklamasının ardından tutum değiştirerek destekçilerini güvenlik güçlerine karşı direnmeye çağırdı.

Süveyda'da gerilimin merkezindeki Dürzi lider Hicri, Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlı birliklerin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını belirtmesinin ardından tutum değiştirerek destekçilerinden güvenlik güçlerine karşı koymalarını istedi.

Sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin şehre girişini memnuniyetle karşıladığını duyuran sosyal medya hesabında yayımladığı görüntülü açıklamada, Hicri, "Şam yönetiminin şehre girmesine onay vermem için hem Şam'dan hem de bazı ülkelerden üzerimde baskı kuruldu. Onay vermeme rağmen Şam yönetimi verdiği sözlere sadık kalmayarak şehirdeki saldırılarını sürdürdü. Biz kapsamlı bir imha savaşıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Hicri, Süveyda'daki "kadın ve erkeklere ve dünyadaki ehli tevhid'e" seslenerek Suriye güvenlik güçlerine karşı direnme çağrısı yaptı.

Halihazırda Süveyda kent merkezinde ve bazı mahallelerinde, Hicri'nin çağrısına yanıt veren yerel silahlı gruplarla Şam yönetimine bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Süveyda İç Güvenlik Güçleri Komutanı Ahmed el-Dalati, İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İç güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak, sivilleri korumak ve kan dökülmesini önlemek amacıyla birliklerimiz Süveyda şehir merkezine girmeye başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Dalati, şehirdeki sivillerin güvenliği için sabah 08.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Dürzilerin ruhani lideri Hikmet el-Hicri'ye bağlı olduğu bilinen bir Facebook hesabından yayımlanan açıklamada, Süveyda'daki gelişmeler kapsamında İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı birliklerin, güvenlik ve askeri merkezlerde kontrolü sağlamak ve ilin güvenliğini temin etmek amacıyla bölgeye giriş yapmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Süveyda'da Hicri'nin Tutum Değişikliği - Son Dakika

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