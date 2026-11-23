Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 4 güvenlik gücünün yaralandığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, yasa dışı grupların il kırsalındaki Rime Hazım köyünde bulunan iç güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırıda, iç güvenlik güçlerinden 4 görevli yaralandı.

Süveyda'da son durum

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz 2025'te Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü. Çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini, Genelkurmay Başkanlığını ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar gerçekleştirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığını duyurmuştu.

Yol haritasında, "sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı" ifade edilmişti.