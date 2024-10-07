Süveyş Kanalı Gelirleri %60 Düştü - Son Dakika
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Süveyş Kanalı Gelirleri %60 Düştü

Mısır'ın Süveyş Kanalı'ndan gelirleri %60 azaldı; gemi geçişleri de %49 düştü.

07.10.2024 13:16
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KAHİRE, 7 Ekim (Xinhua) -- Mısır'ın 2024'ün başından bu yana Süveyş Kanalı'ndan elde ettiği gelir yüzde 60 oranında düşerken, kanaldan geçen gemi sayısı da yüzde 49 azaldı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi Pazar günü yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz bölgesindeki mevcut durum ve benzeri görülmemiş zorlukların" nakliyecileri Süveyş Kanalı'ndan uzak alternatif seyir rotaları aramaya ittiğini belirtti.

İdareye göre 2022/2023 mali yılında 9,4 milyar ABD doları olan gelirler, 2023/2024 mali yılında 7,2 milyar dolara geriledi.

Mısır'da mali yıl 1 Temmuz'da başlayıp 30 Haziran'da sona eriyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Gazze'deki çatışmaların patlak vermesinden bu yana, Yemen'deki Husiler Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemilere çok sayıda saldırı düzenledi.

Süveyş Kanalı, halen ekonomik sıkıntılarla boğuşan Mısır için son derece önemli bir döviz kaynağı konumunda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Süveyş Kanalı Gelirleri %60 Düştü - Son Dakika

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