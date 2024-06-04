T3 Vakfı, girişimcilik ve burs programlarıyla insan yetiştirmeye çalışıyor - Son Dakika
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T3 Vakfı, girişimcilik ve burs programlarıyla insan yetiştirmeye çalışıyor

T3 Vakfı, girişimcilik ve burs programlarıyla insan yetiştirmeye çalışıyor

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, girişimcilik, TEKNOFEST ve burs programlarıyla insan yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Aksakal, vakfın bilim atölyeleri projesiyle çocukların teknolojiyle tanışmasını hedeflediklerini ve projenin 81 ilde olmasını amaçladıklarını söyledi. Ayrıca, TEKNOFEST'in bir yarışma platformu olduğunu ve şu anda 1,5 milyon başvuru aldıklarını ifade etti. Aksakal, T3 Vakfı'nın girişimcilik ve burs programlarıyla birçok işi yapma ve teknik bilgileri öğrenme imkanı sunduğunu vurguladı.

04.06.2024 17:43
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve T3 Girişim Merkezi Koordinatörü İrem Bayraktar Aksakal, "Girişimcilik, TEKNOFEST ve burs programlarıyla, biz insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Orada bir işi yapışından, işin teknik, teori kısmına kadar birçok şeyi öğrenebiliyorsunuz." dedi.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'nda düzenlenen söyleşide konuşan Aksakal, vakıflarının bilim atölyeleri projesiyle, 6 yaşındaki bir çocuğun ilk defa teknolojiyle buluşabildiğini belirterek, bu projelerinin şu an 81 ilde olmasını hedeflediklerini söyledi.

Deneyap teknoloji atölyelerine değinen Aksakal, şöyle konuştu:

"Bu da 81 ilimizde olan bir projemiz. Bu atölyelerde, ortaokul ve lise öğrencileri iki sene boyunca ücretsiz bir şekilde teknolojik eğitimler alıyorlar. Üçüncü senesinde onlardan takım olmalarını ve bir proje geliştirmelerini istiyoruz. Bir dönem boyunca bu proje üzerine çalışmalarını istiyoruz."

Aksakal, TEKNOFEST'in, ilkokul çağından mezun seviyesine kadar kişilerin yarışmalara başvurabileceği bir platform olduğuna dikkati çekti.

"Şu an TEKNOFEST'te aldığımız başvuru 1,5 milyon yarışmacı." diyen Aksakal, şunları söyledi:

"Bu da yaklaşık yüz binlerce takım demek oluyor. Bu yüz binlerce proje yazımı demek oluyor. Günün sonunda bu kağıttaki projelerin öğrenci tarafı için ve bu işe bir adım atması için bir amacı var. Çıktı olarak baktığınızda doğrudan sizi çıktıya götürmüyor. Ne olması gerekiyor? Bu ekiplerin sadece yüzde 1, yüzde 2 gibi bir oranı ticarileşse, ülkeye kazandırılsa bile şu an Türkiye'nin ekosistemine çok ciddi bir ivme kazandırır."

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı bursiyerlerinin henüz üniversitedeyken çalışmalar gerçekleştirebildiklerine işaret eden Aksakal, "İşi mutfakta öğrenme imkanları oluyor. Bu arada hiçbir proje sadece mühendisler için değil. Girişimcilik, TEKNOFEST ve burs programlarıyla, biz insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Orada bir işi yapışından, işin teknik teori kısmına kadar birçok şeyi öğrenebiliyorsunuz." diye konuştu.

Aksakal, TEKNOFEST'te yarışarak şirketleşmiş olan 200'e yakın girişim olduğunun altını çizdi.

Aksakal'ın katılımcıların sorularını yanıtladığı söyleşiye, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ve İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin ve öğrenciler katıldı.

Söyleşinin ardından Aksakal'a T3 Vakfı Eskişehir İl Sorumlusu Kasım Emre Anıl tarafından günün anısına hediye takdim edildi.

Etkinlik, rektör Prof. Dr. Erdal tarafından Aksakal'a, Eğitim Destekleme Vakfına yapılan bağışın belgesinin verilmesinin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel T3 Vakfı, girişimcilik ve burs programlarıyla insan yetiştirmeye çalışıyor - Son Dakika

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