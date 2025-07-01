Tabanca İhbarı Yalan Çıktı, İki Zanlı Tutuklandı

Adana'da sattığı ruhsatlı tabancasının çalındığını iddia ederek jandarmaya başvuran şüpheli ve silahı satın alan zanlı tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan M.B, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ruhsatlı tabancasının çalındığı ihbarında bulundu.

Adrese giden jandarma ekipleri, M.B'nin ruhsatlı tabancasını usulsüz olarak sattığını ve satışın tespit edilmemesi için ihbarda bulunduğunu belirledi.

M.B'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, silahı satın aldığı belirlenen H.B'nin de evine operasyon düzenledi.

Adreste, ruhsatsız 3 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi, H.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.