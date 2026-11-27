İzmir Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, 2026-2027 döneminde etkisini sürdürmesi beklenen El Nino iklim olayının tarihi ölçekte güçlü bir seviyeye ulaşabileceğini belirterek, "Özellikle tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları normal değerlerin oldukça üzerine çıkmış durumda." dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, olağanüstü küresel sıcaklıklar, buz kaybı ve deniz seviyesindeki yükselişin etkili olduğu 2026 yılında etkili olmaya başlayan çok güçlü bir El Nino'nun sıcaklıkları daha da artırarak aşırı hava olaylarını şiddetlendirmesi bekleniyor.

Prof. Dr. Şermin Tağıl, AA muhabirine, El Nino'nun, yalnızca Pasifik Okyanusu'nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

El Nino'nun, El Nino-Güney Salınımı'nın (ENSO) sıcak evresi olduğunu ve tropikal Pasifik'teki okyanus-atmosfer etkileşiminin değişmesiyle ortaya çıktığını belirten Tağıl, "Bu süreçte normal koşullarda doğudan batıya doğru esen alize rüzgarları zayıflar. Bunun sonucunda batı Pasifik'te biriken sıcak sular doğuya doğru yayılır ve okyanusun üst katmanlarında depolanan ısının atmosfere aktarılması artar. Bu değişim, yalnızca Pasifik Havzası'nı değil, küresel atmosferik dolaşımı da etkileyerek dünya genelinde sıcaklık ve yağış rejimlerinde bölgesel farklılaşmalara yol açabilir. Genellikle 2 ila 7 yıl arasında değişen aralıklarla ortaya çıkan bu klimatolojik olayın etkileri, Pasifik Havzası'nın çok ötesine uzanır." dedi.

Tağıl, 2026 yılının ilk aylarında La Nina koşullarının zayıflamasıyla birlikte El Nino'nun gelişmeye başladığını ve haziran ayından itibaren belirginleşen bu sürecin, Dünya Meteoroloji Örgütünün (WMO) eylül ayındaki değerlendirmesinde "güçlenmekte olan bir El Nino olayı" olarak tanımlandığını kaydetti.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre 2027'nin ocak-mart dönemine kadar güçlü veya çok güçlü El Nino koşullarının devam etme olasılığının yüzde 79'un üzerinde görüldüğünü bildiren Tağıl, bunun, 1950'den bu yana kaydedilen en güçlü El Nino olma ihtimalinin ise yaklaşık yüzde 60 olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları normal değerin üzerinde

Tağıl, şöyle devam etti:

"Mevcut tahminler, 2027'nin ilk aylarından itibaren zayıflamaya başlayabileceğini, ilkbahar sonu veya yaz aylarında ise nötr koşullara geçişin mümkün olduğunu gösteriyor. Ancak iklim sistemi dinamik bir yapıya sahiptir. Bu nedenle kesin bir bitiş tarihi vermek doğru değil. 2026-2027 El Nino sürecini önceki dönemlerden ayıran en önemli özellik, çok güçlü, hatta tarihi ölçekte bir olay olma potansiyeli taşıması. Özellikle tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları normal değerlerin oldukça üzerine çıkmış durumda."

Tağıl, 2026-2027 El Nino olayının gücünü anlatmak için "devasa bir canavar" benzetmesi kullanıldığından bahsetti.

Çok güçlü El Nino olaylarının görülme sıklığının 1980 öncesinde yaklaşık 1500 yılda 1'ken, 1980 sonrasında 60 yılda 1'e kadar düştüğü yönünde fiziksel modellemeler bulunduğunu vurgulayan Tağıl, mevcut sürecin, çok güçlü ve tarihi ölçekte bir El Nino olayı olma potansiyeli taşıyan bir dönem olarak değerlendirilebileceğinin altını çizdi.

Tağıl, 1982-1983, 1997-1998 ve 2015-2016 dönemlerinin, modern iklim kayıtlarının en güçlü El Nino olayları arasında yer aldığını hatırlattı.

Küresel ısınma ile El Nino'nun sıcaklık artışına katkılarını birbirinden ayırmanın güç olduğuna dikkati çeken Tağıl, "22 Kasım 2026'da kaydedilen günlük küresel sıcaklık anomalisi 2,2 dereceydi. Öncelikle bu değeri doğru yorumlamak gerekiyor. Bu, uzun dönemli küresel ısınmanın 2,2 dereceye ulaştığı anlamına gelmiyor. Nitekim WMO verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde küresel ortalama sıcaklık sanayi öncesi dönemin 1,47 derece üzerine çıkmıştır. Copernicus verilerine göre ise ekim ayında sıcaklık anomalisi 1,75 dereceye ulaşmıştır. 2026 yılının tamamında küresel sıcaklık artışının 1,56-1,61 derece aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. WMO değerlendirmelerine göre El Nino, yıllık küresel ortalama sıcaklıkları yaklaşık 0,1-0,2 derece artırabilmektedir. Bu nedenle, 2027 yılında da küresel sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesini bekliyoruz." diye konuştu.

El Nino etkisiyle, Avustralya, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da orman yangınları, kuraklıklar ve sel görüleceğinin tahmin edildiğine, Güney Amerika'nın bazı kesimlerinde aşırı yağış, sel ve taşkın risklerinin artabileceğine dikkati çeken Tağıl, aynı klimatolojik olayın farklı coğrafyalarda birbirinin tam tersi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

El Niño etkisiyle Avustralya, Afrika'nın bazı bölgeleri, Güney ve Güneydoğu Asya ile Güney Amerika'nın farklı kesimlerinde kuraklık, orman yangınları ve sel gibi aşırı olayların yaşanabileceğinin tahmin edildiğine işaret eden Tağıl, özellikle Güney Amerika'nın bazı kesimlerinde aşırı yağış, sel ve taşkın riskinin artabileceğini belirtti. Tağıl, aynı klimatolojik olayın, küresel atmosfer dolaşımındaki değişimler nedeniyle farklı coğrafyalarda birbirinin tam tersi iklimsel sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Tağıl, 2027'nin dünyanın en sıcak yıllarından biri olmasının beklendiği ve yeni küresel sıcaklık rekorlarıyla karşılaşılabileceği öngörüsünü paylaştı.

El Nino üretim kayıplarına yol açabilir

El Nino'nun tarımsal üretim üzerindeki etkisinin, özellikle sıcaklık ve yağış rejimlerinde meydana getirdiği değişimler üzerinden ortaya çıktığını anlatan Tağıl, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uluslararası raporlarda yer alan değerlendirmelere göre, 2026-2027 El Nino sürecinde Hindistan ve Güneydoğu Asya gibi önemli tarımsal üretim bölgelerinde ürün veriminin düşmesi, gıda tedarikinde aksamalara ve fiyat artışlarına yol açabilir. Etiyopya ve Sudan'da yağış yetersizliği, tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilecek önemli bir risk olarak öne çıkıyor. Güney Afrika'nın bazı kesimlerinde ise kuraklık hem bitkisel üretimi hem de hayvancılığı olumsuz etkileyebilir. Bazı bölgelerde aşırı yağış ve seller de ekili alanlara zarar vererek üretim kayıplarına yol açabilir. Bu gelişmeler gıda fiyatlarını da etkileyebilir. Özellikle kahve, kakao, pirinç ve mısır gibi ürünlerin önemli üretici ülkelerinde yaşanabilecek verim kayıpları, uluslararası piyasalarda fiyat dalgalanmalarına neden olabilir."

Tağıl, El Nino'nun, Pasifik'teki ısınma yoluyla Akdeniz'i doğrudan ısıtmadığını ancak küresel atmosferik dolaşım ve jet akımları üzerindeki dolaylı etkileriyle birlikte Akdeniz Havzası'ndaki sıcaklık ve yağış koşullarını etkileyebildiğini sözlerine ekledi.