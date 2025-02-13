Taichung'da Doğalgaz Patlaması: 5 Ölü, 13 Yaralı

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TAİPEİ, 13 Şubat (Xinhua) -- Taiwan'ın orta kesimindeki Taichung kentinde bir alışveriş merkezinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Patlama perşembe günü yerel saatle 11.00 sularında alışveriş merkezinin tadilat halindeki yemek katında meydana geldi.

Yerel itfaiye ekiplerinin de katılımıyla olay yerindeki arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.