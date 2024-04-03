Taiwan'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde can kaybı 9'a yükseldi

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TAİPEİ/BEİJİNG, 3 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesinde Çarşamba sabahı meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde saat 16.30 itibarıyla can kaybı 9'a yükseldi.

Bölge acil durum operasyon merkezi, Taiwan'ın Hualien ilçesi yakınlarında deniz bölgesini vuran depremde yaklaşık 821 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Taiwan ulaştırma idaresinden bir yetkili, Yilan ilçesi ile Hualien kentini birbirine bağlayan demiryolu hattının çok sayıda çökme ve yuvarlanan kayalar nedeniyle ağır tahribata uğradığını bildirdi.

Yetkili, Hualien'de devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle onarım personelinin depremin vurduğu bölgelere erişiminin engellendiğini belirtti.

Taiwan'ın birçok bölgesinde güçlü şekilde hissedilen deprem, Taipei kentindeki bazı okul binalarında hasara yol açtı. Taipei eğitim yetkililerinin paylaştığı verilere göre, Çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla 201 okul ve anaokulu hasar bildiriminde bulunurken, 6 okulda derslere ara verildi.

Hualien yakınlarındaki Taichung kenti de ciddi şekilde sarsıldı. Deprem nedeniyle yuvarlanan kayaların otomobillere çarptığı iki ayrı kazada iki kişi yaralandı. Ayrıca Taichung'da 14.000'i aşkın hane, deprem nedeniyle geçici elektrik kesintisi yaşadı.

Taiwan Meteoroloji Kurumu, 21 Eylül 1999 yılında meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan depremden bu yana 25 yıldır adayı vuran en güçlü depremin yaşandığını kaydetti.