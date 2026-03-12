Tajani'den Erbil'deki Saldırıya Kınama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Irak'ın Erbil kentinde İtalyan askerlerinin de bulunduğu üsse yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı ve İran'ın da misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizde, dün akşam Erbil'de İtalyan birliğinin de bulunduğu üssün hedef alınması, Roma'nın tepkisini çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Erbil'deki İtalyan üssüne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Az önce Irak'taki İtalyan Büyükelçisi ile görüştüm. Neyse ki askerlerimizin hepsi iyi ve sığınakta güvende. Vatanın hizmetinde olan onlara dayanışmamı ve minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tajani, Rete4 kanalına yaptığı açıklamada da durumun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Başbakan Giorgia Meloni'nin de bilgilendirildiğini ve gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Bakanlık hesabından yaptığı açıklamada, "Erbil'deki üssümüze bir füze isabet etti. İtalyan personel arasında can kaybı veya yaralanma yok. Hepsi iyi durumda. Genelkurmay Başkanı ve Müşterek Operasyonlar Komutanlığı (COVI) tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.

"Kriz başlamadan kısa süre önce birlik sayısı azaltılmıştı"

Erbil'deki İtalyan üssünün komutanı Albay Stefano Pizzotti, SKYTG24 kanalına verdiği demeçte saldırıyı doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten önceden alarm durumundaydık ve yerel saatle 20.30 civarında hava saldırısı alarmı verildi. Güvenli şekilde tahsis edilen sığınaklara ulaştık. Gece (yerel saatle) 01.00'den kısa süre önce, henüz belirlenemeyen bir hava tehdidi İtalyan üssünü vurdu ve altyapıda hasara yol açtı. Personel güvende, herkes iyi durumda. Tehdidin kaynağı halen belirsiz. Bomba imha uzmanları, şu anda bölgeyi güven altına almak için olay yerinde bulunuyor ancak alarm kaldırıldı."

Pizzotti, İtalyan birliğinin Irak hükümetinin talebi üzerine yerel Kürt birliklerini eğittiğini vurgulayarak, "Kriz başlamadan kısa süre önce birlik sayısı azaltılmıştı. Bugün, normalde olması gerekenden daha az kişi var. Personelin morali hala yüksek, ailelerini rahatlatmak istedik." dedi.

İtalyan basını da İtalyan askerlerinin, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Erbil'de olduğunu yazdı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente düzenlenen saldırılara ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." ifadelerini kullanmıştı.