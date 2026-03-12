Tajani'den Erbil'deki Saldırıya Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tajani'den Erbil'deki Saldırıya Kınama

12.03.2026 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Erbil'deki İtalyan üssüne yönelik saldırıyı kınadı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Irak'ın Erbil kentinde İtalyan askerlerinin de bulunduğu üsse yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırı ve İran'ın da misillemeleriyle süren Orta Doğu'daki krizde, dün akşam Erbil'de İtalyan birliğinin de bulunduğu üssün hedef alınması, Roma'nın tepkisini çekti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Erbil'deki İtalyan üssüne yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Az önce Irak'taki İtalyan Büyükelçisi ile görüştüm. Neyse ki askerlerimizin hepsi iyi ve sığınakta güvende. Vatanın hizmetinde olan onlara dayanışmamı ve minnettarlığımı ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tajani, Rete4 kanalına yaptığı açıklamada da durumun "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Başbakan Giorgia Meloni'nin de bilgilendirildiğini ve gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki Bakanlık hesabından yaptığı açıklamada, "Erbil'deki üssümüze bir füze isabet etti. İtalyan personel arasında can kaybı veya yaralanma yok. Hepsi iyi durumda. Genelkurmay Başkanı ve Müşterek Operasyonlar Komutanlığı (COVI) tarafından sürekli olarak bilgilendiriliyorum." ifadelerine yer verdi.

"Kriz başlamadan kısa süre önce birlik sayısı azaltılmıştı"

Erbil'deki İtalyan üssünün komutanı Albay Stefano Pizzotti, SKYTG24 kanalına verdiği demeçte saldırıyı doğrulayarak, şunları kaydetti:

"Zaten önceden alarm durumundaydık ve yerel saatle 20.30 civarında hava saldırısı alarmı verildi. Güvenli şekilde tahsis edilen sığınaklara ulaştık. Gece (yerel saatle) 01.00'den kısa süre önce, henüz belirlenemeyen bir hava tehdidi İtalyan üssünü vurdu ve altyapıda hasara yol açtı. Personel güvende, herkes iyi durumda. Tehdidin kaynağı halen belirsiz. Bomba imha uzmanları, şu anda bölgeyi güven altına almak için olay yerinde bulunuyor ancak alarm kaldırıldı."

Pizzotti, İtalyan birliğinin Irak hükümetinin talebi üzerine yerel Kürt birliklerini eğittiğini vurgulayarak, "Kriz başlamadan kısa süre önce birlik sayısı azaltılmıştı. Bugün, normalde olması gerekenden daha az kişi var. Personelin morali hala yüksek, ailelerini rahatlatmak istedik." dedi.

İtalyan basını da İtalyan askerlerinin, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Erbil'de olduğunu yazdı.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente düzenlenen saldırılara ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, "Bu gece Erbil'e 17 saldırı düzenlendi. Dronla yapılan tüm saldırılar püskürtüldü ve can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Antonio Tajani, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, İtalya, Erbil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tajani'den Erbil'deki Saldırıya Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
10:19
Halil Umut Meler’in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi’ni karıştırdı
Halil Umut Meler'in verdiği penaltı Şampiyonlar Ligi'ni karıştırdı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:12:35. #7.12#
SON DAKİKA: Tajani'den Erbil'deki Saldırıya Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.